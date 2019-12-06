Ağrı'da saat 18.54'te 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi verilerine göre yerin 6.6 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin merkez üssü de Ağrı Tutak olarak belirlendi. Bingöl Genç'teki deprem de saat 18.54'te 3.1 büyüklüğündeki deprem yerin 13.7 kilometre derinliğinde meydana geldi. Depremlerin ardından olumsuz bir bilgi yansımadı. İşte Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler...

SON DEPREMLER - 6 ARALIK 2019

AFAD'ın verilerine göre Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler şöyle:

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) verilerine göre Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler şöyle: