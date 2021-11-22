Ağabeyi ile yengesini boğup tandıra gömmüştü! Karar!

Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Emmiler Mahallesi'nde mayıs ayında, boşandıktan sonra yeniden bir araya gelen Mehmet Turhan (55) ve Firdevs Öztürk (52), 19 Mayıs'ta kayboldu. Çocuklarının kayıp ihbarı üzerine polis, çalışma başlattı.
KARDEŞİ TAKİBE ALINDI
DHA'da yer alan son dakika haberine göre İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çiftin bulunması için yakınlarıyla iletişime geçti. Polis, kayıp Mehmet Turhan'ın kardeşi Yusuf Turhan'ı (52) çelişkili ifadeleri üzerine takibe aldı.
BETON DÖKÜLEN TANDIRDA ARAMA YAPILDI
Yusuf Turhan'ın evinin yanına yeni tandır yaptırdığını belirleyen polis, kadavra köpeğiyle burada arama yaptı. Aramada, beton dökülen tandırda çiftin cansız bedenleri bulundu.
CANSIZ BEDENLERİ ÇUVALDAN ÇIKTI
Tandırı kürekle kıran ekipler, kaybolduktan 22 gün sonra Mehmet Turhan ve Firdevs Öztürk'ün çuvallarda bulunan cesetlerini çıkardı.
KARDEŞİ VE YEĞENİ TUTUKLANDI
Olayın ardından Yusuf Turhan ile eşi Nejla ve oğlu Bedirhan Turhan gözaltına alındı. Şüphelilerden Yusuf Turhan ile oğlu Bedirhan Turhan tutuklandı, Nejla Turhan ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
AĞIRLAŞTIRILMIŞ ÖMÜR BOYU HAPİS İSTEMİ
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin iddianame hazırlandı. Kayseri 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede Yusuf Turhan, oğlu Bedirhan ve eşi Nejla hakkında 'tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları istendi.
4´ÜNCÜ DURUŞMA YAPILDI
Davanın görülen 4´üncü duruşmasında tüm sanıklar hazır bulundu. Duruşmaya ölen çiftin şikayetçi oğullarından Yusuf Turhan salonda bulunurken, cezaevinde olan A.T. ise SEGBİS aracılığıyla katıldı.
SANIKLAR BERAATLERİNİ İSTEDİ
Mahkeme heyeti, sanıklardan Yusuf Turhan´ı, `kardeşi kasten öldürmek´ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, yengesine karşı eyleminden dolayı da `kasten öldürme´ suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı.
Heyet, Bedirhan Turhan´ı ise 2 farklı olaydan 2 kez müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, tutuksuz sanık Nejla Turhan´ın ise delil yetersizliğinden beraatine hükmetti.
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