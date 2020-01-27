Afgan yerel yetkililerin verdiği bilgiye göre, 83 yolcusu bulunan bir uçak ülkenin Gazne şehrinde düştü. Uçağın düştükten sonra alev aldığı belirtilirken, ölü ve yaralı sayısına ilişkin henüz bir bilgi verilmedi.

Ülkenin doğusunda bulunan Gazne'nin Taliban'ın kontrolünde olduğu biliniyor.

Uçağın ilk olarak Ariana Afgan Havayolları'na ait olduğu iddia edilse de, şirket yetkilileri yaptıkları ilk açıklamada bu iddiaları yalanladı.

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