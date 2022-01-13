Afgan soygun çetesi dehşet saçtı

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Show Haber'den Uğur Alaattinoğlu'nun haberine göre genç avukat maçtan sonra kız arkadaşının yaptığı keki alıp evine gitmek istedi. Ancak arkasından gelen 3 Afganistan uyruklu gaspçıdan haberi yoktu. Gaspçılardan bir tanesi önünü keserek avukatı tehdit ederek yolun karşısına geçirdi.

Avukat Güven can korkusuyla parayı vermek için elini cebine attı. İşte o sırada gaspçılardan biri bıçağı avukatın bacağına sapladı. Ardından elindeki cep telefonuyla birlikte keki alarak kayıplara karıştılar.

Afgan çete üyeleri aynı gece başka birilerini gasp etmek isterken polis tarafından yakalanmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.