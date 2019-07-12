Kamuoyunda Adnan Hoca olarak bilinen Adnan Oktar ve grubuna yönelik olarak yürütülen soruşturma tamamladı. Hazırlanan iddianamede Adnan Oktar’ın da bulunduğu 226 şüpheli yer aldı. Şüphelilere yüklenen suçlar arasında Siyasal veya Askeri Casusluk Amacıyla Temin Etmeye teşebbüs, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma-yönetme, Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma, Kasten Adam Öldürmeye Teşebbüs, Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmamakla Yardım Etme, Belgede Sahtecilik, Nitelikli Cinsel Saldırı, Cinsel İstismar, Eziyet Etme, Şantaj gibi suçlamalar yer alıyor.

SORUŞTURMA TAMAMLANDI

Habertürk muhabiri Serdar Kulaksız’ın haberine göre, İstanbul Terör ve Örgütlü suçlar Savcılığı tarafından hazırlanan iddianame başsavcılık tarafından onaylandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı basın sözcülüğü tarafından yapılan açıklamada, Adnan Oktar’ın da arasında bulunduğu 226 sanık hakkında iddianame tamamlandı. İddianamede, sanıklara 24 ayrı suçlama yöneltiliyor. İddianamede, mağdur ve müşteki sayısı ise 125 olarak yer aldı. Etkin pişmanlıktan yararlanarak ifade veren şüpheli sayısı ise 25. Tanık sayısı ise 23 olarak iddianamede yer aldı.

171 TUTUKLU SANIK VAR

171 tutuklu sanığın bulunduğu dosyada, Adnan Oktar’ın da arasında bulunduğu 13 kişi örgüt yöneticisi olarak yer alıyor. 52 sanık hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandığı ifade ediliyor.

SANIKLARA YÖNELTİLEN SUÇLAMALAR

Sanıklara yöneltilen suçlamalar ise şöyle:

Siyasal ve askeri casusluk suçuna teşebbüs, Suç işlemek için örgüt kurmak ve yönetmğk, Örgüte üye olmak, Örgüte üye olmamakla birlikte yardım etmek, Cinsel istismar, Cinsel saldırı, Ruhsatsız silah, Eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi, Eziyet, Şantaj, Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, suçtan kaynaklanan mal varlığını aklamak, hakaret, mal bildiriminde bulunmamak, rüşvet ve yolsuzluk kanununa muhalefet etmek, Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması, Dolandırıcılık, Tehdit, Kişisel verilerin kaydedilmesi, Kasten adam öldürmeye teşebbüs, Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım, Kaçakcılık, 5607 sayılı kanuna muhalefet, Resmi belgeyi bozmak, yok etmek, gizlemek, Resmi belgede sahtecilik, Suçluyu kayırmak

İDDİANAME MAHKEMEYE GÖNDERİLDİ

Adnan Oktar örgütüne yönelik olarak hazırlanan iddianame, Başsavcılık tarafından onaylanarak İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Mahkemenin iddianameyi kabul etmesi halinde sanıkların yargılanmasına başlanacak.