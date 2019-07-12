12 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kamuoyunda Adnan Hoca olarak bilinen Adnan Oktar ve grubuna yönelik olarak yürütülen soruşturma tamamladı. Hazırlanan iddianamede Adnan Oktar’ın da bulunduğu 226 şüpheli yer aldı. Şüphelilere yüklenen suçlar arasında Siyasal veya Askeri Casusluk Amacıyla Temin Etmeye teşebbüs, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma-yönetme, Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma, Kasten Adam Öldürmeye Teşebbüs, Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmamakla Yardım Etme, Belgede Sahtecilik, Nitelikli Cinsel Saldırı, Cinsel İstismar, Eziyet Etme, Şantaj gibi suçlamalar yer alıyor.
SORUŞTURMA TAMAMLANDI
Habertürk muhabiri Serdar Kulaksız’ın haberine göre, İstanbul Terör ve Örgütlü suçlar Savcılığı tarafından hazırlanan iddianame başsavcılık tarafından onaylandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı basın sözcülüğü tarafından yapılan açıklamada, Adnan Oktar’ın da arasında bulunduğu 226 sanık hakkında iddianame tamamlandı. İddianamede, sanıklara 24 ayrı suçlama yöneltiliyor. İddianamede, mağdur ve müşteki sayısı ise 125 olarak yer aldı. Etkin pişmanlıktan yararlanarak ifade veren şüpheli sayısı ise 25. Tanık sayısı ise 23 olarak iddianamede yer aldı.
171 TUTUKLU SANIK VAR
171 tutuklu sanığın bulunduğu dosyada, Adnan Oktar’ın da arasında bulunduğu 13 kişi örgüt yöneticisi olarak yer alıyor. 52 sanık hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandığı ifade ediliyor.
SANIKLARA YÖNELTİLEN SUÇLAMALAR
Sanıklara yöneltilen suçlamalar ise şöyle:
Siyasal ve askeri casusluk suçuna teşebbüs, Suç işlemek için örgüt kurmak ve yönetmğk, Örgüte üye olmak, Örgüte üye olmamakla birlikte yardım etmek, Cinsel istismar, Cinsel saldırı, Ruhsatsız silah, Eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi, Eziyet, Şantaj, Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, suçtan kaynaklanan mal varlığını aklamak, hakaret, mal bildiriminde bulunmamak, rüşvet ve yolsuzluk kanununa muhalefet etmek, Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması, Dolandırıcılık, Tehdit, Kişisel verilerin kaydedilmesi, Kasten adam öldürmeye teşebbüs, Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım, Kaçakcılık, 5607 sayılı kanuna muhalefet, Resmi belgeyi bozmak, yok etmek, gizlemek, Resmi belgede sahtecilik, Suçluyu kayırmak
İDDİANAME MAHKEMEYE GÖNDERİLDİ
Adnan Oktar örgütüne yönelik olarak hazırlanan iddianame, Başsavcılık tarafından onaylanarak İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Mahkemenin iddianameyi kabul etmesi halinde sanıkların yargılanmasına başlanacak.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!