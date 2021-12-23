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Adana'da korkunç olay! Dehşeti yaşadı!

Son dakika haberine göre Adana'da Serkan T. (41), otele başka bir erkekle girdiğini iddia ettiği Suriye uyruklu dini nikahlı eşi Sara B.'yi (26) otel içinde demir sopayla darp edip, bıçakla yüzünden yaraladı. Olayın ardından kaçmaya çalışan Serkan T., elleri kanlı halde polis tarafından kıskıvrak yakalandı

23.12.2021 - 07:36 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Adana'da korkunç olay! Dehşeti yaşadı!
Adana'da korkunç olay! Dehşeti yaşadı!
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DHA

Adana'da bu sabah, saat 03.30 sırasında merkez Seyhan ilçesi Kurtuluş Caddesi'ndeki bir otelde akılalmaz bir olay meydana geldi.

Birkaç yıl önce dini nikahıyla evlendiği Suriye uyruklu eşi Sara B.'nin (26) bir süredir eve gelmediğini öne süren Serkan T. (41), iddiaya göre takip etmeye başladı.

DEMİR ÇUBUKLA DARP VE BIÇAKLAMA

DHA'da yer alan son dakika haberine göre bir otele giren eşinin ardından içeri giren Serkan T., yanında bir erkek olduğunu iddia ettiği Sara B.'ye saldırdı. Sara B.'yi demir sopayla vurarak darp eden Serkan T., ardından yüzünden bıçakladı.

BİLİNCİNİ KAYBEDİP BAYILDI

Yaralı kadın can havliyle otelden çıkıp, kaçmak isterken bilincini kaybedip, bayıldı. Çevrede bulunan vatandaşlar, yaralı kadının yardımına koşup, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

KAÇMAK İSTERKEN POLİS YAKALADI

Bir süre yaralı kadının başında bekleyen Serkan T., polislerinin geldiğini görünce kaçmak istedi. Durumu fark eden polis, Serkan T.'yi kaçmaya fırsat bulmadan kıskıvrak yakaladı.

HAYATİ TEHLİKESİNİN OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Yaralı kadın ise olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Sara B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

"BAŞKASIYLA OTELE GİRDİ"

Polis tarafından yakalanan ve elleri kanlı olduğu görülen Serkan T., gazetecilere "Bir aylık çocuğum var benim. Başkasıyla otele girdi" diye konuştu. Polis aracına bildirilirken görüntülenmemek büyük çaba sarf eden şüpheli "Çekmeyin, Allah kimsenin başına vermesin" dedi.

BIÇAK KIRILMIŞ

Gözaltına alınan Serkan T., polis merkezine götürüldü. Otelde yapılan incelemede ise olayda kullanılan kırık bıçak ve demir sopa bulundu. Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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