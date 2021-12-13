Önceki gün barıştı, dün öldürüldü!

DHA

Olay, dün akşam saat 21.30 sıralarında Çukurva ilçesi Yüzüncüyıl Mahallesi'nde meydana geldi. Bir apartmanın 11'inci katında oturan Nazik ve Ömer Sancar çifti arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ömer Sancar, evdeki pompalı av tüfeğiyle eşi Nazik Sancar'a 4 el ateş etti. Saçmaların isabet ettiği talihsiz kadın, kanlar içinde yere yığıldı.

Eşini vuran Ömer Sancar, olayın ardından polisi ve 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak kendisini ihbar etti. Şüpheli, olay yerine sevk edilen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınırken, sağlık ekibinin yaptığı incelemede Nazik Sancar'ın öldüğü belirlendi.

ÖNCEKİ GÜN BARIŞMIŞLAR

Çiftin bir süredir ayrı yaşadığı ve önceki gün barıştıkları iddia edildi. Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme polisinin yaptığı incelemenin ardından Nazik Sancar'ın cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.