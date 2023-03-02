Gerger ve Yıldırım'ın avukatlarının ise müvekkillerinin söz konusu apartmanın hukuka aykırı bir inşaat olmadığını ileri sürdüğü, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmalarını talep ettiği öğrenildi.
Adana'da depremde yıkılan binalardaki yapım kusurlarıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınarak nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Ömer Faruk Gerger ve Hüseyin Zati Yıldırım, 15 Şubat'ta tutuklanmıştı.
EKİM APARTMANI'NDA İSTİNAT DUVARI İDDİASI
Kentte Ekim Apartmanı'nın yıkılmasıyla ilgili tutuklanan müteahhit Tamer Ergünkoç da, yapının çökmesine istinat duvarı yapılmasına karşı çıkılmasının neden olduğunu iddia etti.