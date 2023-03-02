"BİNAYI EKSİKSİZ OLARAK İNŞA ETTİK" SAVUNMASI

Hüseyin Zati Yıldırım da ifadesinde, Ömer Faruk Gerger'le ortak kurduklarını belirtti.

"Ömer Faruk Gerger ile bahse konu inşaatın ikinci katından sonraki kısmını birlikte tamamladık. Demirinden çimentosuna hatta çivisine varana kadar her şeyini beraber yürüttük. Yani Ömer Faruk Gerger dışarıdan sermaye koyarak ortak olmuş değildir, hem sermaye hem de iş ortağıdır. Bu binanın normal şartlarda yıkılması mümkün değildir. Kaldı ki belediye görevlileri o tarihte binamızı denetlemiş ve iskanımızı almışız. Bina şu iki ihtimalde yıkılabilir; tam altından fay hattı geçiyorsa yıkılır, ikinci ihtimal ise binada kolon kesilmesi durumudur. Ben kolon kesildiğini görmedim ancak özellikle deprem nedeniyle bina yıkıldıktan sonra kolon kesildiğini duydum. 6 Şubat'taki ilk depremde bina yıkılmamıştır, ikinci artçı depremde bina yıkılmamıştır, aynı gün üçüncü depremde (Elbistan merkezli deprem) yıkılmıştır. İlk deprem sonrasında bina sakinleri binadan ayrılmış ancak tüm uyarılara rağmen bir kısım kişiler binaya tekrar girmişler. Binanın yıkılmasında beni bir kusurum yoktur. Vicdanen rahatım, binayı eksiksiz olarak inşa ettik."