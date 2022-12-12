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Adalet Bakanı Bozdağ'dan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yanıt

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na Twitter'dan yanıt verdi. Bakan Bozdağ, "Adalet Bakanlığı olan biten hakkında sessiz kalmadı. Ama belli ki Sn.Kılıçdaroğlu’na doğru bilgi aktarılmıyor" dedi

Giriş: 12.12.2022 - 10:53 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Adalet Bakanı Bozdağ'dan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yanıt
HABERTURK.COM

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, bakanlığın önüne yürüyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi. Bozdağ, "Yargıya güvenelim, yargılama sonucunu bekleyelim. Yargılama sonucunda hak da adalet de yerini bulacaktır" dedi.

Adalet Bakanı Bozdağ Twitter'dan yaptığı açıklamada, 6 yaşındaki çocuk gelin için Adalet Bakanlığı önüne yürüyen CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi.

Bozdağ, "CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, bu sabah da Adalet Bakanlığına yürüdü. Sayın Kılıçdaroğlu Adalet Bakanlığından randevu istemedi. Eğer randevu istemiş olsaydı kendisine randevu verirdim. Randevusuz geldiği halde görüşmek isteseydi, kendisiyle yine görüşürdüm. Sayın Kılıçdaroğlu, Adalet Bakanı ile görüşme yerine basın açıklaması ile yetindi. Canı sağ olsun. Biz, memleketimizin her meselesini Türkiye’nin ikinci büyük partisinin Genel Başkanıyla her daim görüşmeye ve konuşmaya hazırız" dedi.

"ADALET YERİNİ BULACAKTIR"

Bakan Bozdağ şunları söyledi:

"Adalet Bakanlığı olan biten hakkında sessiz kalmadı. Ama belli ki Sn.Kılıçdaroğlu’na doğru bilgi aktarılmıyor. O yüzden yaptığım açıklamayı bir de buradan yazayım:

Çocuğun cinsel istismarı; din, ahlak, hukuk ve kültür dahil ne kadar mukaddes değerimiz varsa hepsini çiğnemektir. Çocuğun cinsel istismarı, bir insanlık suçudur. Mağdure Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulunmuş, Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma açmış, gerekli tahkikatı yapmış, iddianame hazırlamış ve mahkemeye sunmuş, mahkeme iddianameyi kabul etmiş ve yargılama sürecini başlatmıştır.

Yargılama süreci, kanunlarımızın öngördüğü usulde devam ediyor. Yargılama sonunda maddi hakikat, ortaya çıkacaktır. Yargıya güvenelim, yargılama sonucunu bekleyelim. Yargılama sonucunda hak da adalet de yerini bulacaktır."

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