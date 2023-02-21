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Haberler Yaşam Süper Loto Son dakika: AÇIKLANDI! Süper Loto çekilişi tamamlandı! İşte 21 Şubat 2023 Süper Loto sonuçları sorgulama sayfası! Tıkla, öğren!

Süper Loto çekilişi tamamlandı! İşte 21 Şubat 2023 Süper Loto sonuçları...

Noter huzurunda canlı yayında gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi tamamlandı. Sisal Şans tarafından gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinde merakla beklenen sonuçlar saat 21.30'da açıklandı. İşte 21 Şubat 2023 Süper Loto sonuç sorgulama sayfası...

Giriş: 21.02.2023 - 21:39 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: AÇIKLANDI! Süper Loto çekilişi tamamlandı! İşte 21 Şubat 2023 Süper Loto sonuçları sorgulama sayfası! Tıkla, öğren!
HABERTURK.COM

Haftanın ilk Süper Loto çekilişinde geri sayım sona erdi. Süper Loto'da 1'den 60'a kadar sıralı rakamlardan oluşan toplar bir kürenin içine atılıyor. Küreden belirlenen 6 rakamı, tek bir kolonda bilen talihliler büyük ikramiyeyi almaya hak kazanıyor. İşte 21 Şubat Salı Süper Loto sonuçları...

21 ŞUBAT 2023 SÜPER LOTO SONUÇLARI

9 - 15 - 16 - 38 - 45 - 46

SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA

SÜPER LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

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Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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