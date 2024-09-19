Merkez Bankası Eylül faiz kararını açıkladı! Merkez Bankası faiz kararı ne oldu?
Bugün yerel piyasalarda gözler Merkez Bankası'ndaydı. Faiz kararı için toplanan Para Politikası Kurulu, Eylül faiz kararını açıkladı. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne oldu, faiz oranı sabit mi kaldı, düştü mü?
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Eylül faiz kararı açıklandı. Fatih Karahan başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulu (PPK), piyasanın beklentileriyle paralel doğrultuda olan bir karara imza attı. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne oldu, faiz oranı sabit mi kaldı, düştü mü? İşte, detaylar...
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MERKEZ BANKASI EYLÜL FAİZ KARARINI AÇIKLADI!
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını beklentilere paralel bir şekilde yüzde 50’de sabit tuttu. Böylece 6 toplantı üst üste faize dokunulmamış oldu.
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FED EYLÜL AYINDA FAİZ İNDİRİMİNE GİTTİ
ABD Merkez Bankası (Fed) politika faizini 50 baz puan indirerek yüzde 4.75-5.00 aralığına çekti. 18 Eylül'de açıklanan kararla beraber Fed 4.5 yılın ardından ilk kez faiz indirimine gitmiş oldu.
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EYLÜL BEKLENTİ ANKETİ TAHMİNİ NEYDİ?
AA Finans'ın 15 ekonomistle yaptığı beklenti anketinde faizin yüzde 50'de sabit bırakılacağı tahmin ediliyordu. Merkez Bankası bu ay da faizi sabit tutarak ankete paralel bir karar verdi.
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MERKEZ BANKASI AĞUSTOS FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Ağustos ayında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 50'de sabit tutmuştu.