Acemi kasaplar hastanelere akın etti

Koyun kestikleri sırada bir anda elinin kesildiğini belirten Yılmaz Karaca, “Koyun keserken bir anda elimizi kestik. Kasap koyunun ayağını tutup yukarı çekerken bıçağı elime vurdu. Baya bir kesik oluştu. 8 dikiş atıldı. Çok dikkatli olmak lazım” dedi.

Fotoğraf: DHA