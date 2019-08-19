19 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Diyarbakır, Van ve Mardin büyükşehir belediye başkanlarının haklarındaki terör soruşturmaları gerekçe gösterilerek görevden uzaklaştırılmalarının ardından eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Twitter'da açıklamalarda bulundu.
"DEMOKRASİ İÇİN DOĞRU OLMADI"
Kararı eleştiren Gül, "Daha yeni seçilmiş belediye başkanlarının 'bu şekilde' görevden alınmaları demokrasimiz için doğru olmamıştır" değerlendirmesinde bulundu.
— Abdullah Gül (@cbabdullahgul) August 19, 2019
"SEÇİMLE GELEN SEÇİMLE GİTMELİ"
Bir süredir AK Parti'ye yönelik eleştirileri ve yeni parti hazırlıkları ile bilinen Davutoğlu da "demokratik sistemin ruhuna aykırı" olarak nitelediği karar için "Seçimle gelenlerin seçimle ayrılması milli irade ilkesinin gereğidir. Adayların seçime girmesi kanuna aykırı ise Yüksek Seçim Kurulu bunu seçim öncesinde değerlendirmelidir. Elbette seçim sonrasında işlenen suçlara ilişkin de gerekli tedbirler alınabilir. Ancak bunun öncelikle yargı nezdinde hukuki şartları oluşmalıdır" dedi.
— Ahmet Davutoğlu (@Ahmet_Davutoglu) August 19, 2019
"MÜCADELEYİ ZAAFA UĞRATABİLİR"
Seçme seçilme hakkında vurgu yapan Davutoğlu, "Bu karar, toplumsal barışa katkı sunmayacağı gibi terörle mücadeleyi de zaafa uğratabilir. Terörle en etkili siyasi mücadele, demokratik temsili aşındırmakla değil milletin gönlüne girip seçim kazanmakla verilir" diye yazdı.
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