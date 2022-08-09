Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Taşucu Limanı'nda Abdülhamid Han Sondaj Gemisini ilk görev yerine uğurlama törenine katılıyor. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
- Sözümüzün somut örneği olan Abdülhamid Han sondaj gemimiz, Türkiye'nin enerji alanındaki yeni vizyonunun da sembolümüz. Daha önce paramızla dahi yaptıramadığımız sismik araştırma süreçlerini artık kendi imkânlarımızla yürüttüğümüz bir döneme girdik.
- Denizlerde dünyada eşine az rastlanır bir sondaj filosuna sahibiz. Gerekli hazırlıklar sonrası Akdeniz ve Karadeniz'de çalışmalara başladık. Fatih sondaj gemimizi her arayan bulamaz ama bulanlar arayanlardır. Karadeniz'de keşfettiğimiz 540 milyar metreküplük doğalgaz rezervi ülkemize maddi karşılığının çok ötesinde moral vermiştir.
- Doğalgaz işleme tesisimizin de temelini geçtiğimiz yıl attık. Haziran ayında denize boru döşeme işlemine başladık. Sığ kısımlarda işlemi bitirdik, derin kısımlarda 165 kilometrelik hattın 100 kilometresini bitirdik. Denizin altında adeta enerji üssü kuruyoruz.
- Yurt içi petrol üretiminde hedefimiz yıl sonunda 150 kuyu daha açmak. Doğalgaz ve petrol kaynaklarımızı ne kadar çok artırabilirsek bu kritik süreçte o kadar avantaj kazanacağız. Hem enerji bağımsızlığımızı temin hem ari açığımızı kapatma bakımından bu çalışmaları çok önemli görüyoruz.
- Bugün Abdülhamid Han Gemisi'ni Akdeniz'e yolcu ediyoruz. Ülkemizde ilk petrol bulunan yer bundan 135 yıl önce İskenderun'du. Bu defa da "Ya Allah Bismillah" diyerek Gazi Paşa'nın 55 km açığındaki Yörükler 1 kuyusuna uğurlayacağız
BAKAN DÖNMEZ: KARADENİZ GAZI ÇALIŞMALARI PLANLANDIĞI ŞEKİLDE İLERLİYOR
Fatih Dönmez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleştirilen Abdülhamid Han Sondaj Gemisini İlk Görev Yerine Uğurlama Töreni’ndeki konuşmasında “Filomuzun en güçlüsü yedinci nesil sondaj gemimiz Abdülhamid Han, milletimizin duaları ve umutlarını da yüklenerek birazdan Akdeniz’deki ilk görev yerine doğru yol alacak. Buradaki görev süresi yaklaşık 2 ay olarak planlandı. Ve bugün Abdülhamid Han sondaj gemisiyle inşallah yeni müjdelerin arifesindeyiz. İnşallah buradan da milletimizin umutla beklediği güzel haberleri vermek bizlere nasip olur.” dedi.
Dönmez, "Karadeniz gazının 2023'te milletimizle buluşturmak için yürüttüğümüz çalışmalar planlandığı şekilde ilerliyor. Karadaki gaz işleme tesisimizin inşaatı devam ediyor. 5 km sığ deniz boru hattı serimi tamamlandı. Derin deniz boru seriminin yüzde 60'ı tamamlandı. Petrol arama çalışmalarımız da devam ediyor. 2022 yılı için rezerv ekleme hedefimiz rezerv ekleme hedefimiz 75 milyon varildir." şeklinde konuştu
Ayrıntılar gelecek...
ABDÜLHAMİD HAN GEMİSİ FİLONUN EN GÜÇLÜSÜ
Güney Kore'deki Okpo Limanı'ndan yola çıktıktan sonra 19 Mayıs'ta Mersinin Taşucu Limanına ulaşan sondaj gemisinin adı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Abdülhamid Han olarak açıklanmıştı.
Yaklaşık 2.5 ay Taşucu Limanında kalan Abdülhamid Han sondaj gemisinde bakım, geliştirme ve güncelleme çalışmaları gerçekleştirildi. Ekipmanların yerleştirilmesi, teknik işlemler ve sertifikalandırma çalışmalarının ardından göreve hazır hale getirilen sondaj gemisi, kırmızı-beyaza boyandı. Abdülhamid Hanın bir yüzeyine de Türk bayrağı işlendi.
Hem teknik donanımı hem de fiziki özellikleriyle 'Mavi Vatan'daki filonun "en güçlüsü" olarak görev yapacak Abdülhamid Han, Fatih, Kanuni ve Yavuzun ardından hidrokarbon arayan filonun 4. üyesi olacak.
Yedinci nesil olmasının yanı sıra 238 metre uzunluğu, 42 metre genişliği ve çift güvenlik sistemiyle öne çıkan gemi, hidrokarbon arama çalışmalarına güç katacak.
Çift kule ile aktif konumlandırma sistemine sahip, 200 mürettebat kapasiteli gemi, 12 bin 200 metreye kadar sondaj yapabiliyor.
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