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ABD'nin California eyaletine bağlı Beverly Hills şehrinde 8 yıldır hizmet veren Cafe İstanbul isimli Türk restoranı, Ermeniler tarafından saldırıya uğradı.

Yerel saatle akşam 21.00 sularında restorana giren 7-8 kişilik bir grup restoranın içerisindeki masa ve sandalyeleri fırlatırken, restoranda maddi hasar meydana geldi. Saldırı sırasında restoranın içerisinde bulunan F.T, ailesi ile beraber restoranın arka kapısından kaçtı.

Olaya ilişkin açıklama yapan F.T, “Maalesef gördüğünüz gibi Ermeni vatandaşlar tarafından saldırıya uğradık. Ailemle otururken 7-8 kişi birden restorana dalıp, dağıtmaya başladılar. Kendimizi korumaya çalıştık. Arka taraftan mahalleye doğru 50 metre kadar koşarken 15-20 kişilik bir grupla karşı karşıya geldik” dedi.

Yakınlarda kapısını açık buldukları bir binaya sığınarak orada bulunan kişilerin yardımıyla polisi aradıklarını ifade eden F.T, "Ne diyeceğimi bilemiyorum. Korku içerisindeyiz" ifadelerini kullandı.

POLİS, NEFRET SUÇU ÜZERİNDE DURUYOR

Saldırının ardından restorana gelen Türkiye Cumhuriyeti Los Angeles Başkonsolosu Can Oğuz, şüpheli grubun kimliğinin resmi olarak belirlenmediğini kaydederek, restoranın bir süreden beri tehdit aldığını ve durumun ilgili makamlara iletilmiş olduğunu söyledi.

“Polis görevlisi saldırıyı bir nefret suçu olarak araştıracaklarını söyledi” diyen Oğuz, saldırının 1980’li yıllarda Los Angeles’ta başkonsolosların ve diplomatların şehit edildiği olayları hatırlattığını ifade etti. Oğuz, başkonsolosluk olarak olayın takipçisi olacaklarını dile getirdi.

Beverly Hills Belediyesi Sivil Haklar departmanından Mark Blankenship ise restoranı ziyaret ederek yetkililerden saldırıya ilişkin bilgi aldı.

WASHINGTON BÜYÜKELÇİSİ KILIÇ, ERMENİ GRUBUN SALDIRISINI KINADI

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç; Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Beverly Hills'de bir Türk Amerikalının sahibi olduğu işletmeye aşırılık yanlısı Ermeni grupların saldırısını şiddet ve nefretle kınıyorum. Federal ve yerel makamları, ABD'nin asli unsurlarından olan Türk Amerikalıların hukukunu korumaya ve suçluları cezalandırmaya çağırıyorum" ifadesini kullandı.

Amerika'da yaşayan Türk toplumunun saldırıya uğrayan kardeşleri ile manevi dayanışma halinde olduğunun altını çizen Serdar Kılıç, "Türk-Amerian toplumu, ırkçı nefret suçu niteliğindeki ve ABD'nin anayasal teminatı altındaki temel değerlerinin çiğnendiği bu hain saldırının faillerinin bulunarak, süratle cezalandırılmasını beklediklerini ifade ediyor" değerlendirmesinde bulundu.