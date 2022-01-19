Dış politikada son günlerde giderek daha fazla önem kazanan konuların başında Rusya ile ABD ve Batı'yı karşı karşıya getiren Ukrayna krizi yer alıyor.

Bazı siyasetçiler ve dış politika uzmanları bölgede bir savaş patlak verme ihtimalinin giderek yaklaştığı görüşünde.

Son bir aydır ABD'nin gündeminin, Ukrayna sınırında attığı adımlar dolayısıyla Rusya ile olan sıkıntılar olduğunu ifade eden Dış Politika Uzmanı Ali Çınar, "Rusya Ukrayna'yı işgal edecek mi söylemleri var ama aslında Kırım'ı ilhak ederek etmiş durumda zaten" dedi. Rusya'nın şu an itibariyle Ukrayna sınırında 127 bin askerinin olduğunu belirten Çınar, "Rusya'nın son dönemdeki askeri hareketliliğinden dolayı, ABD'de çok ciddi şekilde Ocak sonunda ya da Şubat'ta Ukrayna'nın büyük bölümünü işgal etme ihtimalinden söz ediliyor" dedi.

'RUS DİPLOMATLAR UKRAYNA'YI TERK EDİYOR'

"Rusya tarafından bakarsak NATO ve ABD'nin eski Rus ülkeleriyle yakın ilişkiye girmesi ve özellikle Gürcistan ve Ukrayna'nın NATO üyeliği ile ilgili tartışmalar ve açılımlardan dolayı Rusya çok rahatsız" ifadelerini kullanan Dış Politika Uzmanı Ali Çınar, Kiev ve Lviv'deki Rus konsolosluklarındaki diplomatların aileleriyle birlikte Ukrayna'yı terk ettiğine dikkat çekti. Çınar, "Hem istihbarat hem de askeri anlamda Rusya'nın çok ciddi hazırlıkları olduğu görülüyor. Putin'in Ukrayna'nın belirli bölümlerini ele geçirme ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum" dedi.

'RUSYA'YA EKONOMİK YAPTIRIMLAR MASADA'

Diplomatik çözüm girişimlerinden bir sonuç alınamadığını ifade eden Ali Çınar, ABD'den Rusya'ya yönelik ekonomik yaptırımların da gündemde olduğunu ifade etti. Çınar, "Beyaz Saray yönetimi; Rusya'nın bankacılık sistemini çökertme anlamında swiftlerin bloke edilmesiyle ilgili bazı adımların masada olduğunu açıkladı. Ama Rusya bundan korkar da geri adım atar mı? Şu andaki göstergeler atmayacağı yönünde" şeklinde konuştu.

'TÜRKİYE KARADENİZ'DE DAHA DA GÜÇLENEBİLİR'

Eğer bu kriz devam ederse Türk-Rus ilişkilerinde sıkıntı yaşanabileceğini belirten Ali Çınar, "ABD'nin bilhassa NATO çerçevesinde bu sorunu çözmeye çalıştığını görüyoruz. Türkiye'nin de NATO'nun ikinci büyük ordusuna sahip ülke olarak, NATO'nun alacağı karara uyacağını düşünüyorum" dedi. Ali Çınar ABD'de Ukrayna ile ilgili en önemli gündem maddesinin Karadeniz olduğuna dikkat çekerek "Birçok emekli asker, bilhassa amiraller Türkiye'nin Karadeniz'deki gücünün daha da ciddi bir boyuta varacağı görüşünde. Bu nedenle Türkiye ile yakın çalışılması mesajını veriyorlar" şeklinde konuştu. Çınar "Ukrayna'da Kırım'ı dikkate alırsak donanmanın ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bu açıdan Karadeniz ile ilgili yeni gelişmeler Türkiye'yi çok yakından ilgilendirecek" dedi.