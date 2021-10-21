Suriye'deki ABD üssüne drone saldırısı

AA

ABD'nin Suriye’deki El Tanıf üssüne drone saldırısı düzenlendi. Olaya ilişkin AA 'ya açıklama yapan ABD’li bir yetkili, saldırı olduğunu teyit ettiğini ancak kayıp olmadığını söyledi.

Yetkili, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) konuya ilişkin açıklama yapacağını aktardı.