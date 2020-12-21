Joe Biden kameralar önünde aşı oldu!

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ABD başkanlığına seçilen Joe Biden, kameraların karşısında Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını yaptırdı.

Biden, aşı işlemi sonrası yaptığı açıklamada, “Sıranın önüne geçmek istemiyorum, ancak Amerikan halkına bu aşıyı almanın güvenli olduğunu gösterdiğimizden emin olmak istiyorum” dedi.

Biden ve eşi Jill Biden, sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Biden, aşı yaptırdıktan sonra şunları söyledi: "Söylemek istediğim şey, bu insanlara çok şey borçlu olduğumuz. Bilim insanları ve bunu bir araya getiren insanlar, ön saflarda çalışanlar, klinik çalışmayı yapanlar; bu inanılmaz. Keşke hepinizin ne kadar meşgul ve inanılmaz olduğunuzu görmek için tüm hastaneleri dolaşacak vaktimiz olsaydı.”

Biden’ın eşi Jill Biden da destek amaçlı Biden’ın yanında yer alırken, Jill Biden’a erken saatlerde aşının yapıldığı öğrenildi.

Biden'ın geçiş ekibinin Sözcüsü Jen Psaki, seçilmiş Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve kocası Doug Emhoff'un ise gelecek hafta aşı olacağını belirtti.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve eşi Karen Pence'e de 18 Aralık'ta Beyaz Saray’da canlı yayında Pfizer-BioNTech tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısı yapılmıştı.