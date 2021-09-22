ABD için çalışan Afganların bekleyişi sürüyor

AA

Afganistan'ın ABD ve NATO güçleri tarafından işgali boyunca yabancı güçler için çalışan Afganların, Batı ülkelerine göç etme arzusu devam ediyor.

Son 20 yılda yabancı güçler için çeşitli kademelerde çalışan Afganlar, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Ülkedeki askeri varlığı 31 Ağustos'ta tamamen sona eren yabancı güçler Afganistan'dan ayrılırken kendileri için çalışan binlerce Afgan'ı ülkelerine götürse de geride kalan binlerce kişi hala tahliye umudu taşıyor.

ABD güçleri için çalışan Mescidi Behrami, kardeşi Şehabettin Behrami, Aziz Emiri ve Muhammed Fehim Biradergül, yaklaşık 5 bin kişinin kendileriyle aynı kaderi paylaştığını belirterek Afganistan'dan çıkmak istediklerini söyledi.

Çalıştıkları dönemde iyi maaş aldıklarını, bu sayede evlenip hayat kurduklarını ancak şu an geçim sıkıntısı yaşadıklarını ifade eden Behrami kardeşler ve Biradergül, Taliban'ın yabancı güçler için çalışanları hedef aldığı yönündeki iddialar nedeniyle "olabildiğince" gizlenerek yaşadıklarını kaydetti.

BEHRAMİ KARDEŞLER ŞU AN HAMALLIK YAPARAK GEÇİNİYOR

36 yaşındaki Mescidi Behrami ile 33 yaşındaki kardeşi Şehabettin Behrami uzun yıllar, ABD'nin işgal boyunca kullandığı Begram Hava Üssü'nde çamaşır servisi ve kargo departmanlarında işçi olarak çalıştıklarını aktardı.

Yabancı güçlerin 2014'te ülkedeki varlığı azalınca Behrami işten çıkarılmış, kardeşi Şehabettin Behrami'nin ise geçen yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle işine son verilmiş.

İkisi de şu an düzenli bir işe sahip olmadıklarını, hamallık gibi yevmiye işleriyle geçimini sağladıklarını ve ciddi ekonomik sıkıntı yaşadıklarını söyledi. İki kardeş, şu an aylık en fazla 100 dolar kazanabildiklerini kaydetti.

"İZDİHAM NEDENİYLE HAVAALANINA GİREMEDİK"

Behrami kardeşler ellerindeki çalışma belgeleriyle, tahliye sürecinde aileleri ile birlikte günlerce Kabil'deki Hamid Karzai Havalimanı'nda beklediklerini ancak izdiham nedeniyle içeri giremediklerini söyledi.

Dört çocuk babası Mescidi Behrami, devlet okulunun evine uzak, özel okulların ise pahalı olduğunu belirterek çocuklarını okula gönderemediğini aktardı.

Şu an Celalabad kentinde yaşadığını ve iş için Kabil'de olduğunu ifade eden Behrami, "Durumumuz iyiydi ancak şu an böylesi kötü bir duruma düşeceğimizi düşünmüyorduk." dedi.

"OLABİLDİĞİNCE GİZLEMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Afganistan'ın ekonomik durumunun kötü olduğuna ve yoksulluğun arttığına değinen Behrami, şöyle konuştu:

"Çoğu kişi bir lokma ekmek için ülkeyi terk ediyor. Biz şu an ABD ile çalıştığımız için kendi bölgemizde rahat dolaşamıyoruz. Çok korkuyoruz. Dostun kim düşmanın kim olduğunu bilemiyoruz. Olabildiğince gizlenmeye çalışıyoruz."

ABD'YE SESLERİNİ DUYURMAYA ÇALIŞIYORLAR

Şehabettin Behrami ise hava üssünün bulunduğu ve Kabil'in kuzeyindeki Pervan vilayetine bağlı Begram ilçesinde yaşadığını ancak kendisinin de abisi gibi iş nedeniyle Kabil'e geldiğini aktardı.

ABD'nin kendilerine tahliye sözü verdiğini belirten Behrami, kendi çalıştığı departmandan yaklaşık 80 kişinin aileleriyle beraber ABD’ye gitmeyi başardığını söyledi.

ABD'li yetkililerin tahliye için yazılı belge dağıttığını ancak dayılarının vefatı nedeniyle o gün belgeyi alamadıklarını aktaran Behrami, abisiyle beraber ABD'ye seslerini duyurmak için çaba içerisinde olduklarını kaydetti.

ABD'de yaşayan bir kardeşleri vasıtasıyla yetkililere ulaşmayı denedikleri dile getiren Behrami, ilgili makamlara mail attıklarını ancak çabalarının şu ana kadar sonuçsuz kaldığını aktardı.

Behrami, "ABD'den bizi buradan götürmesini istiyoruz. ABD'nin kendisiyle çalışan herkesi götürmesi lazım, burada iş güç kalmadı. Bizim geleceğimiz nasıl olacak bilmiyorum. Tehlike altındayız." ifadelerini kullandı.

TERCÜMAN EMİRİ KENDİSİNİ "TALİHSİZ" OLARAK TANIMLADI

41 yaşındaki Aziz Emiri, güvenlik sorunu yaşadığını belirterek yüzünü kapatarak bilgi verdi.

Emiri, işgalin başlamasıyla ABD için tercüman olarak işe başlamış.

2013 yılında kendi isteği ile istifa eden Emiri, spor salonu işletmeye başlamış.

Afganistan'da Taliban'ın yönetimi devralması sürecinde işlerinin bozulduğunu aktaran Emiri, spor salonlarının kapalı olduğunu ve şu an işi olmadığını söyledi.

Emiri, ABD'ye göç etme prosedürlerinin neticelenmek üzere olduğu bir dönemde Taliban'ın ülke yönetimini devraldığını ve ABD'nin Afganistan'dan ayrıldığını belirterek, kendisini "talihsiz" olarak tanımladı.

"GÜVENLİK TEHDİDİ BULUNUYOR"

Ekonomik sıkıntısı bulunduğunu ve ABD için çalıştığı için güvenlik sorunları yaşadığını aktaran Emiri, şu şekilde konuştu:

"ABD hükümetinin kendileri için tercüman olarak ya da başka pozisyonlarda çalışan insanları en kısa zamanda tahliye etmesi lazım çünkü güvenlik tehdidi bulunuyor."

Emiri, ABD'nin şu ana kadar çoğunlukla kendi vatandaşlarını ve önceki hükümet döneminde orduda özel kuvvetler mensubu olarak çalışanları tahliye ettiğini belirtti.

Binlerce insanın halen tahliye edilmeyi beklediğini ekleyen Emiri, "Biz de çok çaba sarf ettik gitmek için ancak kriz günleri olduğu için bizim havalimanına girmemize izin verilmedi." dedi.

ÇALIŞMA BELGELERİ SELDE KAYBOLDU

24 yaşındaki Muhammed Fehim Biradergül de genç yaşta Begram Hava Üssü'nde 2013-2015 yılları arasında temizlik görevlisi olarak çalışmış.

İkinci el ev eşyası satarak geçimini sağladığını ifade eden Biradergül, 2015 yılında hava üssünde intihar saldırısı olduğunu, güvenlik nedeniyle birçok kişinin işine son verildiğini ve kendisinin de bu kişiler arasında olduğunu söyledi.

Afganistan'dan ayrılmak istediğini belirten Biradergül, "Evraklarım kayıp ancak çalışma kayıtlarına bakılmasını istiyorum. Parmak izime bakmaları yeterli." dedi.