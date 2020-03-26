AA

Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bini geçerken, vaka sayısı ise 70 bine yaklaştı.

AA'nın haberine göre; dünyada salgının en etkili olduğu ülkelerden biri haline gelen ABD'de, Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı son verilerde, yaklaşık 12 saat önce 55 bin 238 olan vaka sayısı 13 bin 334 artarak 68 bin 572'ye, 802 olan ölü sayısı da 236 artarak 1038'e çıktı..

Dün Kovid-19 vaka sayısı 46 bin 481, ölü sayısı ise 593 olarak duyurulmuştu.

ABD, virüsün bulaştığı kişi sayısı bakımından dünya genelinde 81 bin 667 vaka ile Çin ve 74 bin 386 vaka ile İtalya'nın ardından 3. sırada yer alıyor.

Ülkede New York eyaleti 33 bin 6 vaka ve 366 ölü sayısı ile ABD'de salgının en fazla etkili olduğu eyaletlerin başında geliyor.

NEW YORK'TA ÖNLÜKLERİ TÜKENEN BAZI HEMŞİRELER ÇÖP POŞEDİ GİYDİ

ABD'de koronavirüs salgınının merkezi haline gelen New York'ta önlükleri tükenen bazı hemşireler çöp poşetlerinden yaptıkları önlükleri giydi.

Mount Sinai West hastanesinin hemşireleri, önlük haline getirdikleri çöp poşetlerini giyerek fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı.

Facebook hesabından paylaşılan fotoğrafın altında ''Hastanede laboratuvar önlüğü kalmadı. Maske de yok ve tek kullanımlık maskeleri tekrar tekrar takıyoruz.'' ifadeleri yer aldı.

NEW JERSEY'DE 1 TÜRK HAYATINI KAYBETTİ

New Jersey eyaletinde bir Türk vatandaşı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirdi.

New Jersey’in Paterson şehrinde ikamet eden ve kimliği açıklanmayan 70 yaşındaki Türk vatandaşının, yarın sabah kılınacak cenaze namazının ardından Paterson yakınlarındaki Totowa mezarlığına defnedileceği öğrenildi.

ABD'nin Pennsylvania eyaletinde salı günü yine Türk toplumunun yoğun yaşadığı Allentown kasabasında bir Türk kadın vatandaşın vefat ettiği öğrenilmişti, B.G. adlı 44 yaşındaki kadının 2 hafta önce pozitif çıkan test sonuçlarından sonra geçen hafta hastanede tedavi altına alındığı bilgisi yakınları tarafından paylaşılmıştı.

Öte yandan, Türk toplumunun yoğun olarak yaşadığı Paterson şehrinde ayrıca en az 5 Türk vatandaşının da Kovid-19 teşhisi ile hastanede tedavi altında olduğu öğrenildi.