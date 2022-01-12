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ABD'de aralık ayında yıllık enflasyon yüzde 7 oldu. Bu Haziran 1982'den bu yana kaydedilen en büyük yıllık fiyat artışı oldu. Aralık ayında çekirdek enflasyon ise yüzde 5.5'e yükseldi. Piyasa beklentisi manşet enflasyonun yüzde 7, çekirdek enflasyonun ise yüzde 5.4'e yükselmesi yönündeydi. Kasım ayında ise yıllık enflasyon yüzde 6.8 olarak açıklanmıştı.

ABD İşgücü İstatistikleri Bürosu'ndan yapılan açıklamaya göre aralıkta tüketici fiyatları aylık yüzde 0.5 yükseldi. Bu yükselişe en büyük katkı barınma ve ikinci el araçlardaki fiyat artışlarından geldi.

Söz konusu veri Fed'in önümüzdeki faiz kararlarında etkili olacağı için sadece ABD'de değil küresel piyasalar tarafından merakla bekleniyordu.

ALTINDA DALGALANMA

Beklentilere paralel gelen bu veri açıklanmadan önce altının ons fiyatı 1.819 dolar seviyesindeydi. Veri açıklandıktan sonra kısa bir süreliğine 1.825 dolara çıktı ancak hızlı bir şekilde yeniden 1.820 dolara çekildi. TSİ 17.04 itibarıyla ise 1.821 dolar civarında dengelendi.

BITCOIN YÜKSELDİ

Gün genelinde 42.500-43.000 dolar aralığında seyreden Bitcoin ise veri açıklanmadan önce 43.000 doları aştı. Beklentinin gerçekleşmesiyle kripto paralarda altına göre daha hızlı bir yükseliş yaşandı. Bitcoin 43.800 dolara çıktı. Piyasa değeri bakımından dünyanın en büyük kripto parası son 24 saatte böylece yüzde 5 yükselmiş oldu. Ethereum'daki günlük yükseliş ise yüzde 8'i buldu.

Fed Başkanı Jerome Powell, dün Senato'da yaptığı açıklamada ekonominin artık son derece destekleyici politikaya ihtiyacı olmadığını belirterek, enflasyonun beklenenden daha uzun süre yüksek seyretmesi halinde zaman içinde faiz oranlarını daha fazla artırmak zorunda kalabileceklerini ifade etti.

'DAHA FAZLA ARTIRMAK ZORUNDA KALIRSAK ARTIRIRIZ'

Bu yıl normal arz koşullarına dönüleceğini düşündüğünü belirten Powell, "Enflasyonun beklenenden daha uzun süre yüksek seviyelerde kaldığını görürsek, faiz oranlarını zaman içinde daha fazla artırmak zorunda kalırsak, artırırız" dedi.

Bu hafta, Goldman Sachs 2022'de Fed'den 4, Moody's ise 3 faiz artırımı beklediğini açıkladı. Son enflasyon verisinin beklentilere paralel gelmesiyle bu öngörülerde kısa vadede bir değişikliğe gidilmesi beklenmiyor.

KÜRESEL OLARAK YÜKSELİŞTE

Koronavirüs salgını sebebiyle dünya genelinde arz-talep dengeleri ve tedarik zincirlerinde bozulmalar yaşanırken bu durum küresel olarak enflasyonun yükselmesine yol açtı.

Venezuela son yıllarda olduğu gibi yüzde 1197.5 ile dünyada en yüksek enflasyon oranına sahip ülke konumunu korudu. Türkiye'de ise TÜİK 2021'de yıllık enflasyonu yüzde 36 olarak açıkladı.

Ülke Yıllık enflasyon (%) Venezuela 1197,5 Sudan 339,6 Suriye 139,46 Surinam 63,3 Zimbabve 60,74 Türkiye 36,08 Zambiya 16,4 Özbekistan 10,3 Türkmenistan 10 Ukrayna 10 Tacikistan 8 Uruguay 7,96 ABD 7 İspanya 6,7 Tunus 6,6 G.Afrika 5,5 İngiltere 5,1 Somali 5,03 Slovenya 4,9 Tanzanya 4,2 G.Kore 3,7 İsveç 3,3 Uganda 2,9 Tayvan 2,62 BAE 2,58 Tayland 2,17 Vietnam 1,81 İsviçre 1,5