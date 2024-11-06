ABD başkanı kim oldu, seçimi kim kazandı, Trump mı, Harris mi? ABD seçim sonuçları 2024 ile delege sayıları
ABD seçim sonuçları 2024 son dakika gelişmeleri ile yakından takip ediliyor. Tüm dünyanın gözü ABD başkanlık seçimlerinde. Sandıkların kapanmasının ardından sonuçlar gelmeye başladı. Demokrat Parti adayı Kamala Harris ve Cumhuriyetçi Parti adayı Donald Trump yarışında kazananın kim olacağı araştırılıyor. ABD ilk kadın başkanını mı seçecek, yoksa ikinci bir Donald Trump dönemine evet mi diyecek büyük bir merak konusu. Peki, ABD başkanı kim oldu, seçimi kim kazandı, oy oranları nasıl? İşte, ABD seçim sonuçları 2024 ile Donald Trump ve Kamala Harris oy oranları...
- 1
2024 ABD başkanlık seçimi son dakika gelişmeleri ile milyonların yakın takibinde yer alıyor. 5 Kasım’da yapılan seçimlerin ardından sandıklar kapandı ve oylar sayılmaya başlandı. Oy sayımı bazı eyaletlerde devam ederken tüm dünya ABD’nin yeni başkanı kim oldu sorusuna yanıt arıyor. ABD seçim sonuçları ile Kamala Harris ve Donald Trump oy oranları anbean aktarılıyor. Resmi olmayan sonuçlara göre yeni ABD Başkanı belli oldu. Peki, ABD başkanı kim oldu, seçimi kim kazandı? İşte, ABD seçim sonuçları 2024 ile Donald Trump ve Kamala Harris oy oranları…
- 2
ABD BAŞKANI KİM OLDU, SEÇİMİ KİM KAZANDI?
Başkanlık için adaylardan birinin en az 270 rakamına ulaşması gerekiyor.
Resmi olmayan sonuçlara göre, 50 eyaletin 26’sında galip gelen Trump’ın toplam delege sayısı 267 olurken, 18 eyalette ve Washington D.C bölgesinde kazanan Harris, 224 delege elde etti.
Güncel oy oranları şu şekilde:
Harris: 47,4
Trump: 51,2
Buna göre; Donald Trump 3 delege daha alırsa ABD'nin yeni Başkanı olacak.
- 3
ABD SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) 60. başkanlık seçimleri, 5 Kasım 2024 Salı günü yapılmaya başladı. 244 milyon kayıtlı seçmenin olduğu ABD'de şu ana kadar 130 milyona yakın kişinin oyu sayıldı.
2020'de Joe Biden ile Donald Trump arasında gerçekleşen seçimde 155 milyonu aşkın kişi oy kullanmıştı. Tüm oyların sayılması ise 4 gün sürmüştü.
2024 ABD seçim sonuçları, oy sayma işlemlerinin tamamlanmasının ardından netlik kazanacak.
ABD Canlı Seçim Sonuçları 2024 linkine tıklayarak başkanlık seçim sonuçları ile adayların oy oranlarını anlık ve canlı olarak takip edebilirsiniz.
-
- 4
SEÇİMİ KAZANAN ADAY 20 OCAK'TA KOLTUĞA OTURACAK
Başkanlık seçimini kazanan aday, 20 Ocak 2025'te yemin ederek 4 yıl süreyle ABD'nin 47. başkanı olacak.
- 5
Trump’ın kazandığı eyaletler (26):
West Virginia, Tennessee, South Carolina, Oklahoma, Mississippi, Kentucky, Indiana, Florida, Alabama, Arkansas, Louisiana, North Dakota, Wyoming, Nebraska, South Dakota, Ohio, Teksas, Missouri, Utah, Montana, Kansas, Iowa, Idaho, North Carolina, Georgia, Pensilvanya
- 6
Harris’in kazandığı eyaletler (18+1):
Vermont, Connecticut, Massachusetts, Maryland, Rhode Island, New Jersey, Delaware, Illinois, New York, Colarado, California, Oregon, Washington, New Mexico, Virginia, Havai, New Hampshire, Minnesota eyaletleri ve Washington D.C. bölgesi
-
- 7
RESMİ OMLAYAN SONUÇLARA GÖRE TRUMP 47. BAŞKAN!
ABD'de resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhuriyetçilerin adayı eski ABD Başkanı Donald Trump, 47. ABD Başkanı olduğunu duyurdu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump'ı tebrik etti. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Erdoğan, "Dostum Donald Trump'ı tebrik ediyorum. Daha adil bir dünya için daha fazla çaba sarf edileceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.
- 8
SALINCAK EYALETLERİN ÖNEMİ BÜYÜK
Associated Press'in (AP) yayımladığı resmi olmayan verilere göre, Cumhuriyetçi aday Trump, ülkede "salıncak eyalet" olarak bilinen eyaletlerden Pensilvanya'da 19 delegenin tamamını, Georgia'da da 16 delegeyi kendi hanesine yazdı. Trump, 16 delegesi bulunan North Carolina'daki yarışı kazandı.
ABD'nin en büyük eyaletlerinden Texas'taki yarışı Trump önde tamamladı. Trump, Texas'ta 40 delege kazanmış oldu.
- 9
CUMHURİYETÇİLER ADAYI DONALD TRUMP KİMDİR?
New York'ta 14 Haziran 1946 tarihinde dünyaya gelen Trump, emlakçı olan babasının da teşvikiyle gençlik yıllarından itibaren emlak dünyasına merak saldı.
Trump, 1968'de Pennsylvania Üniversitesi Ekonomi Bölümünden mezun olarak, 1971'de babasının şirketinin başına geçti ve şirkete "Trump Organizasyon" adını verdi.
Şirketin merkezini Manhattan bölgesine taşıyan Trump, inşa ettiği otellerle ünlendi.
2004 yılında Amerikan NBC kanalında "Çırak" (The Apprentice) adlı program yapmaya başlayan Trump, bu sayede dünya çapında tanındı.
Cumhuriyetçi Partiden başkan adayı olan Trump, 2016-2020'de ABD başkanlığı yaptı.
-
- 10
DEMOKRATLARIN ADAYI KAMALA HARRİS KİMDİR?
Harris, 1964'te California'nın Oakland şehrinde Hindistan'dan ABD'ye öğrenci olarak gelen biyolog bir anne ile Jamaika’dan ABD’ye yine öğrenci olarak gelen ekonomi profesörü siyahi bir babanın çocuğu olarak dünyaya geldi.
Hukuk bölümünü dereceyle bitiren Harris, uzun yıllar San Francisco'da savcılık yaptı. Harris ayrıca 2010'da California eyaletinin ilk kadın başsavcısı seçildi.
Kamala Harris, 2017'de tarihteki ikinci Afrikalı-Amerikalı kadın ve ilk Güney Asyalı-Amerikalı senatör olarak California Senatörü seçilerek kariyerine devam etti.
Joe Biden, Ağustos 2019'da Harris'i başkan yardımcısı adayı olarak seçti. Biden'ın kasımda seçimi kazanmasının ardından Harris, bu zaferle ABD'nin başkan yardımcılığı görevine gelen ilk kadın, ilk siyahi ve ilk Güney Asyalı Amerikalı oldu.
Harris halen Demokrat Partiden başkan yardımcılığı görevini sürdürüyor ve başkanlık seçimlerinde galip gelirse ülkenin ilk kadın başkanı olacak.
- 11