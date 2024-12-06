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        Haberler Gündem Ankara Son dakika: ABB, yürüyen merdiven, asansör ve engelli platform arızalarına yönelik inceleme gerçekleştirdi | Son dakika haberleri

        ABB, yürüyen merdiven, asansör ve engelli platform arızalarına yönelik inceleme gerçekleştirdi

        Ankara Büyükşehir Belediyesi, yürüyen merdiven, asansör ve engelli platformlarındaki arızalar için inceleme başlattı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş acil durum butonlarına kasıtlı olarak basıldığına dair görüntüleri paylaştı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 14:44 Güncelleme: 06.12.2024 - 14:50
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        Ankara'da yürüyen merdiven incelemesi
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        Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB), metro hatları ile alt ve üst geçitlerde hizmet veren yürüyen merdiven, asansör ve engelli platformlarına yönelik arıza ihbarlarının artması üzerine başlattığı kapsamlı bir incelemeyi sürdürüyor.

        ABB, metro hatları ile alt ve üst geçitlerde kullanılan yürüyen merdiven, asansör ve engelli platformlarına yönelik arıza ihbarlarının artması üzerine başlattığı incelemenin araştırma sonucunda arızanın “acil durdurma butonlarını kasıtlı olarak kullanmasından kaynaklandığı” tespit edildi. Bu davranışlarda bulunan kişiler hakkında ise yasal işlem başlatılıyor.

        Yapılan araştırmalarda, birçok arızanın kötü niyetli kişiler tarafından “acil durdurma butonlarının kasıtlı kullanımı” nedeniyle meydana geldiği tespit edildi.

        KENT GENELİNDE YOĞUN DENETİM VE İNCELEME

        Başkent genelinde yürüyen merdiven, asansör ve engelli platformlarının düzenli bakım ve onarımını sürdüren ABB, artan arıza ihbarlarının ardından SCADA sistemi üzerinden 24 saat izlenen alanlarda yoğun bir inceleme gerçekleştirdi. Araştırma sonuçları ise ihbarların büyük bir kısmının acil durdurma butonlarının kasıtlı ve gereksiz şekilde kullanılmasından kaynaklandığını ortaya koydu. Bu tür müdahalelerin ünitelerin arızalanmasına ve devreye alınma süreçlerinin uzamasına neden olduğu açıklandı.

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