14 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
AB Komisyonundan yapılan yazılı açıklamada, İngiltere'nin ülkedeki erken genel seçimleri gerekçe göstererek, yeni yönetim için aday göstermemesinin Birliğin anlaşmalarını ihlal ettiği kaydedildi.
Açıklamada, ihlal süreci kapsamında İngiltere'ye görüşünü bildirmesi için 22 Kasım'a kadar süre tanındığı belirtilirken, yeni Komisyonun bir an önce göreve başlayabilmesi için sürenin kısa tutulduğu vurgulandı.
Brexit sürecindeki İngiltere'nin, yeni Komisyon için aday göstermeyeceğini belirten mektubunun incelendiği aktarılan açıklamada, üye ülkelerin iç yargı sistemindeki hükümleri, AB hukukunu uygulamamak için gerekçe gösteremeyeceği kaydedildi.
Açıklamada, bu çerçevede AB'nin İngiltere'ye karşı ihlal süreci başlattığı, Londra yönetiminin 22 Kasım'a kadar adım atmaması durumunda gerekçeli görüş gönderebileceği uyarısı yapıldı.
ÜYE ÜLKELERİN KOMİSYONDA BİR ÜYEYLE TEMSİL EDİLMESİ GEREKİYOR
İngiltere, AB Komisyonu Başkanlığına seçilen Ursula von der Leyen'in aday üye talep eden mektubuna verdiği cevapta, ülkede 12 Kasım'da gerçekleşecek genel seçimler nedeniyle yeni Komisyona aday göstermeyeceğini duyurmuştu.
AB, İngiltere'nin Brexit'i esnek şekilde 31 Ocak 2020'ye kadar erteleme talebini kabul etmişti. Bu durumda, İngiltere, 1 Aralık'ta görevi devralması öngörülen yeni Komisyon başladığında AB üyesi olmaya devam edecek.
AB anlaşmalarına göre, üye ülkelerin Komisyonda bir üyeyle temsil edilmesi gerekiyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!