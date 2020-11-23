Libya açıklarında Türk gemisine yapılan hukuksuz arama ilgili olarak AB, İtalya ve Almanya elçilerine nota verildi.

Avrupa Birliği, İtalya büyükelçileri ve Almanya Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığına çağrılarak, İrini Operasyonunun Türk gemisine yönelik eylemi protesto edildi.

AB, İtalya ve Almanya'nın Türk gemisine yaptığı hukuksuz aramanın uluslararası hukuku ihlal ettiği ifade edildi.