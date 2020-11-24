İrini Operasyonu Komuta Merkezi: "Gemide bir şey bulamadık!"

İHA

İtalya'nın başkenti Roma'da bulunan İrini Operasyonu Komuta Merkezi, dün Alman savaş gemisi tarafından durdurularak aranan Roseline A isimli Türk bandıralı kargo gemisi hakkında açıklama yayınladı. Komuta merkezi, Libya'ya yönelik silah ambargosunun denetlenmesi amacıyla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 2292 ve 2526 sayılı kararları uyarınca söz konusu kargo gemisinde inceleme yapıldığını bildirdi.

"İŞBİRLİĞİ İÇİNDE HAREKET ETTİLER"

İHA'da yer alan habere göre açıklamada, "Bayrak devletinden yanıt alamayan Almanya’ya ait Hamburg Fırkateyni ekibi, Bingazi Limanı’nın yaklaşık 160 deniz mili kuzeyindeki uluslararası sularda gemiye çıktı. Gemi kaptanı ve mürettebatı, gemiye çıkan ekiple işbirliği içinde hareket etti.

"YASADIŞI BİR MALZEME BULUNMADI"

Bayrak devleti, gemiyi inceleme iznini vermediğini duyurmasının ardından İrini Operasyonu faaliyetleri durduruldu. Gemide yapılan incelemelerde hiçbir yasadışı malzeme bulunmadı ve geminin rotasını takip etmesine izin verildi" denildi.

TÜRKİYE İKİ ÜLKEYE 'NOTA' VERDİ

Dışişleri Bakanlığı, başkent Ankara'daki Avrupa Birliği (AB) ve İtalya büyükelçileri ile Almanya Maslahatgüzarı’nı bakanlığa çağırmış ve İrini Operasyonu'nun Türk gemisine yönelik eylemi nedeniyle nota vermişti.