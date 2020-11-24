İrini Operasyonu Komuta Merkezi: "Gemide bir şey bulamadık!"

İtalya'nın başkenti Roma'da bulunan İrini Operasyonu Komuta Merkezi, dün Alman savaş gemisi tarafından durdurularak aranan Roseline A isimli Türk bandıralı kargo gemisi hakkında açıklama yayınladı. Komuta merkezi, Libya'ya yönelik silah ambargosunun denetlenmesi amacıyla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 2292 ve 2526 sayılı kararları uyarınca söz konusu kargo gemisinde inceleme yapıldığını bildirdi.
"İŞBİRLİĞİ İÇİNDE HAREKET ETTİLER"
İHA'da yer alan habere göre açıklamada, "Bayrak devletinden yanıt alamayan Almanya’ya ait Hamburg Fırkateyni ekibi, Bingazi Limanı’nın yaklaşık 160 deniz mili kuzeyindeki uluslararası sularda gemiye çıktı. Gemi kaptanı ve mürettebatı, gemiye çıkan ekiple işbirliği içinde hareket etti.
"YASADIŞI BİR MALZEME BULUNMADI"
Bayrak devleti, gemiyi inceleme iznini vermediğini duyurmasının ardından İrini Operasyonu faaliyetleri durduruldu. Gemide yapılan incelemelerde hiçbir yasadışı malzeme bulunmadı ve geminin rotasını takip etmesine izin verildi" denildi.
TÜRKİYE İKİ ÜLKEYE 'NOTA' VERDİ
Dışişleri Bakanlığı, başkent Ankara'daki Avrupa Birliği (AB) ve İtalya büyükelçileri ile Almanya Maslahatgüzarı’nı bakanlığa çağırmış ve İrini Operasyonu'nun Türk gemisine yönelik eylemi nedeniyle nota vermişti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!