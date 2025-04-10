AB'den ABD'ye misillemeye 90 gün erteleme

Avrupa Birliği (AB), ABD'nin çelik ve alüminyum ithalatına yönelik tarifelerine karşı hazırladığı tedbirleri 90 gün için askıya alacağını duyurdu.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen sosyal medya platformu X'te yaptığı açıklamada, "Başkan Trump'ın açıklamasını dikkate aldık. Müzakerelere şans tanımak istiyoruz. Üye ülkeler AB'nin misilleme önlemlerine güçlü destek verse de, bu önlemleri 90 gün süreyle durduracağız" dedi.

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TRUMP DA DURDURDU

Dün de ABD Başkanı Donald Trump Çin hariç diğer ticaret ortakları için yüzde 10'u aşan ek tarifelerin 90 gün süreyle durdurulduğunu duyurmuştu. ABD, Çin'e tarifeyi ise yüzde 125'e yükseltti.

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Trump, ABD Ticaret Bakanlığı, ABD Hazine Bakanlığı ve ABD Ticaret Temsilciliği yetkilileriyle, ticaret, ticaret engelleri, tarifeler, kur manipülasyonu ve parasal olmayan tarifeler gibi konularda çözüm bulmak için 75'ten fazla ülkenin kendileriyle iletişime geçtiğini aktardı.