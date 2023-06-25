SON DAKİKA: 97. Gazi Koşusu'nda kazanan at ve jokeyi belli oldu! Gazi Koşusunu kim kazandı?

HABERTURK.COM / AA

Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen Türk at yarışçılığının derbisi Gazi Koşusu'nun 97'ncisi Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirildi. Üç yaşlı safkan İngiliz taylarının yarış hayatlarında sadece bir kez koşabildikleri dev yarışı Mehmet Kaya'nın jokeyliğini yaptığı Urfa Aslanı kazandı. Mehmet Kaya'nın jokeyliğini yaptığı Urfa Aslanı, 2 bin 400 metre mesafeli çim pistte 22 tay arasından 2:30:35'lik derecesiyle zafere ulaştı. 97´nci Gazi Koşusu´nda 2´nciliği Qualizto, 3´üncülüğü Chaika elde ederken, yarışı Moonlight Fairy isimli safkan 4´üncü sırada tamamladı. Bu arada jokey Mehmet Kaya, Urfa Aslanı ile kariyerinde ilk kez Gazi Koşusu'nu kazandı.

SAHİBİNE 5 MİLYON LİRA KAZANDIRDI Türk at yarışçılığının bu önemli koşusunun ödülü ise 5 milyon lira oldu. Yarışı en önde bitiren Urfa Aslanı adlı safkan, sahibi Selim Kaya'ya birincilik ikramiyesi olan 5 milyon lira kazandırı. İkinci 2, üçüncü ise 1 milyon liralık para ödülünün sahibi oldu. Dördüncüye 500 bin, beşinciye de 250 bin lira ikramiye ödenecek. Böylece ilk beşe giren safkanların kazanacağı toplam ikramiye 8 milyon 750 bin lira oldu.

ÜNLÜ İSİMLER TAKİP ETTİ Koşuyu; Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Türkiye Jokey Kulübü Başkanı Serdal Adalı, 1´inci Ordu Komutanı Ali Sivri, İstanbul Valisi Davut Gül, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fenerbahçe Kulübü eski Başkanı Aziz Yıldırım, 7 kez üst üste Gazi Koşusu kazanan ve cezası sebebiyle yer almayan jokey Ahmet Çelik ile birçok yarışsever izledi.

GAZİ KOŞUSU'NUN TARİHÇESİ Kurtuluş Savaşı yıllarında Ankara'daki at yarışlarını kendi himayesinde yaptıran Mustafa Kemal Atatürk, 1927'de emir vererek Gazi Koşusu'nun düzenlenmesini istedi. At yarışlarının modern toplumlar için sosyal bir ihtiyaç olduğunu vurgulayan Atatürk, fırsat buldukça yarışları hipodromda takip ediyordu. Ali Muhiddin Hacıbekir'in sahibi olduğu "Neriman"ın 1927 yılında kazandığı ilk Gazi Koşusu'nu da Atatürk ile İsmet İnönü birlikte izledi.

İLK İKRAMİYE İKİ BİN LİRAYDI Gazi Koşusu ilk kez 10 Haziran 1927 tarihinde, 2 bin metre mesafede düzenlenirken, birincilik ikramiyesi de 2 bin lira olarak belirlendi. İlk Gazi Koşusu'nu Ali Muhiddin Hacıbekir'in sahibi olduğu "Neriman" adlı safkan, jokeyi İhsan Atçı ile ilk sırada bitirdi. İlerleyen yıllarda bu önemli koşuyu Cumhurbaşkanları İsmet İnönü, "Olgo", Celal Bayar ise "Cap Gris Nez" isimli safkanlarıyla kazandı. İstanbul'da ilk kez 1968'de düzenlenen Gazi Koşusu'nda ise birinciliği Burhan Karamehmet'in "Asuvan" adlı safkanı elde etti.

Türk yarışçılığının en büyük klasiği Gazi Koşusu'nun armağanı olan Atatürk'ün at üzerindeki som gümüşten heykeli, 1970 yılından galiplere verilmeye başlandı. Ünlü heykeltıraş Doç. Dr. Şadi Çalık'ın eseri olan bu heykeli ilk kez "Sadettin" adlı safkanın sahibi Sadun Atığ aldı. EN İYİ DERECE HALA BOLD PILOT'TA Gazi Koşusu'nda en iyi derece, "Bold Pilot" isimli safkanda bulunuyor. 1996 yılında Özdemir Atman'ın sahibi olduğu "Bold Pilot", Halis Karataş yönetiminde 2.26.22'lik derece yaptı ve Gazi Koşusu'nun 95 yıllık tarihinin en hızlı safkanı oldu.

EN FAZLA KAZANAN MÜMİN ÇILGIN Gazi Koşusu'nu en fazla kazanan jokey, Mümin Çılgın olarak kayıtlara geçti. Mümin Çılgın; "Helene De Troia" (1960), "Apaçi" (1965), "Nadas" (1974), "Dr. Seferof" (1979), "Dersim" (1981), "Uğurtay" (1985), "Hafız" (1986), "Top Image" (1988) ve "Abbas" (1991) ile 9 kez Gazi Koşusu'nu kazanma başarısı gösterdi. Bu yarışı en fazla kazanma başarısını gösteren eküri de "Darling" (1950), "Kusun" (1953), "Atlıhan" (1961), "Melikşah" (1963), "Kayarlı" (1964), "Minimo" (1971), "Akkor" (1972), "Karayel" (1973), "Buğra" (1976), "Toraman" (1982), "Cartagena" (1984), "Hafız" (1986), "Popular Demand" (2005) ile (toplam 13 kez) "Eliyeşil" ekürisi oldu.

Aktif jokeyler arasında Ahmet Çelik, Gazi Koşusu'nu 7 kezle en fazla kazanan isim olarak ön plana çıkıyor. Halis Karataş ise 6 defa bu başarıya ulaştı. ÜST ÜSTE KAZANMA REKORU AHMET ÇELİK'TE Jokey Ahmet Çelik, 7 kezle Gazi Koşusu'nu üst üste en çok kazanan jokey rekorunu elinde bulunduruyor. 89. Gazi Koşusu'nu "Renk", 90. Gazi Koşusu'nu "Graystorm", 91. Gazi Koşusu'nu "Piano Sonata", 92. Gazi Koşusu'nu "Hep Beraber" adlı safkanla kazanan Çelik, 93. Gazi Koşusu'nu "The Last Romance" isimli safkanla ilk sırada bitirdi.

Tecrübeli jokey, 94. Gazi Koşusu'nu "Call To Victory" ve 95. Gazi Koşusu'nu ise "Burgas" isimli safkanla kazanarak, üst üste 7 kez birincilik sevinci yaşadı. Unutulmaz jokey Ekrem Kurt; 1971, 1972 ve 1973'te üç yıl arka arkaya Gazi Koşusu'nu kazanmıştı. KİMLER YARIŞTI? 97. Gazi Koşusu'nda yarışan safkanlar, sahipleri ve jokeyleri şöyle: Numarası Safkan Sahibi Jokey 1 Altınsima Resul Ünlü Nizamettin Demir 2 Anadolu Koparan Şeyda Ercan Halis Karataş 3 Bright Fire Arzu Güneş Mertcan Çelik 4 Cosmic Kid Deniz Kurtel Gökhan Kocakaya 5 Dagmar Arzu Güneş Tolga Yıldız 6 Head Vorker Atilla Seriner Mehmet Salih Çelik 7 Lord of Pelennor Ayşegül Kurtel Özcan Yıldırım 8 Native Power V. İbrahim Aracı Akın Sözen 9 Poyri Yüksel Göktürk Sadettin Boyraz 10 Qualizto Mehmet Emin Ekenler Ayhan Kurşun 11 Raks Star Hulusi Çil Mustafa Çiçek 12 Samurai Kajiki M. Kerem Alkan Erhan Aktuğ 13 Sound of Summer Melis Kurtel Emin Görkem Özçelik 14 The Raptor Hüseyin Yıldız Muhammed Mir Bilgin 15 Turdemirkır Mahmut Karakeçi Ferit Yardımcı 16 Urfa Aslanı Selim Kaya Mehmet Kaya 17 Wild Danger Sema Ulaş Kadir Tokaçoğlu 18 Chaika Fedai Kahraman Vedat Abiş 19 Çakalın Kızı Bora Çapkın Hışman Çizik 20 General Briella Mert Ali Karabulut Mehmet Akyavuz 21 Horror Cavanşir Mehmetoğlu Nevzat Avci 22 Moonlight Fairy Ahmet Güzelocak Müslüm Çelik

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Haberi Hazırlayan : Çağatay Çelik