Rize'nin Çayeli ilçesinde yaşayan koronik kalp rahatsızlığı bulunan Melek Sarıibrahim, bir süre önce rahatsızlandı. Yaşlı kadının koronavirüs testi pozitif çıktı. Hastanedeki tedavisinin ardından test sonucu negatif çıkan kadın, evde karantinaya alındı. 14 günlük karantina süresini de tamamlayan kadın sağlığına kavuştu. Koronik rahatsızlıklarına bağlı şikayetleri süren kadın, evde organik yiyeceklerle besleniyor.
"TEREYAĞI, BAL, YOĞURT TÜKETİP ŞİFA BULDUK"
Gençliğinin hep çalışarak geçtiğini anlatan Melek Sarıibrahim de "Hep çalıştım ama dinç kalmak için de vitaminli yemekler yerdik, çok dikkat ederdim. Şimdi hastalandık ama ben hiçbir rahatsızlık hissetmedim. Tereyağı, bal, yoğurt, tüketip şifamızı bulduk. Çok iyiyim, ayağımdaki sakatlık olmasa iş yaparım" diye konuştu.
Melek Sarıibrahim'in kızı Remziye Bilkil “Annem ve benim test sonuçlarımız pozitif çıktı ve karantinaya alındık. Doktorun dediği gibi ilaçları kullandık hiç endişe etmeden bu süreci atlattık. Tabii annem yaşlı, o yüzden beslenmesini daha dikkatli yaptık. Zaten besleyici yerdi ama bu dönemde organik tereyağı, bal, pekmez gibi yiyecekleri masadan eksik etmedik. Kalp ilaçları vardı, koronavirüs dolayısı ile verilen ilaçları da düzenli kullanarak bir sorun yaşamadan bu hastalığı atlattık. Annem kendine çok bakan biriydi, yeme içme konusunda çok dikkatliydi. O yüzden de bünyesi çok sağlam, bu sayede de koronavirüsü ağırlaşmadan atlatmış oldu" dedi.
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