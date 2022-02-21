800 yıllık kiliseye dadanan hırsızlar böyle kaçtı!

Olay, Midyat'taki Süryani Ortodoks Cemaatine mensup Meryem Ana Kilisesi'nde 18 Şubat gece saatlerinde meydana geldi.
DHA'nın haberine göre, kiliseye giren şüpheliler, elektrik tesisatı kablolarını çaldı. Bir sonra da kilise damında bulunan kuledeki tarihi çanı çalmaya çalıştı.
Hırsızlar asılı olduğu yerden çanı koparmaya çalıştı. Çanın sesi çıkınca şüpheliler kaçtı. Çan sesi üzerine mahalleli Midyat Süryani Kadim Kiliseleri Vakıf Başkanı Yusuf Türker'e haber verdi. Herhangi bir dini tören olmadığı için çanın çalınmasının normal bir durum olmadığını polise haber veren Türker, kiliseye geldi.
KORKULUKLARI KESMİŞLER
Olay yerine gelen polis ekipleriyle birlikte kilisede incelemelerde bulunan Türker, penceredeki demir korkulukların bir alet ile kesilerek içeri girildiğini, tüm elektrik tesisatının koparılıp çalındığını, avizenin kırıldığını ve damda ise çanın çalınmak için yerinden söküldüğünü belirledi. Polis ekipleri, kilisede parmak izi alarak çalınan malzemelerle ilgili tutanak tutarak, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.
'MAHALLELİ ÇAN NEDEN ÇALIYOR, DİYE HABER VERDİ'
Midyat Süryani Kadim Kiliseleri Vakıf Başkanı Yusuf Türker, mahallelinin kendisini telefonla arayarak, "Neden çan çalıyor, diye haber verdi. Herhangi bir dini tören olmadığı için çanın çalmasının normal olmadığını düşündüm, polise haber vererek kiliseye geldim. Elektrik tesisatının söküp götürmüşler. Avizelerimiz yerlerdeydi. Çanı sökmek istemişler, çan sesi gelince bırakmışlar. Yaklaşık 25 bin lira zarar vermişler. Hırsızların bir an önce yakalanıp adli mercilere teslim edilmelerini istiyoruz" dedi.
HIRSIZLARIN KAÇIŞ ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA
Kiliseye hırsızlık yaptıktan sonra şüphelilerin, söktükleri sırada çalan çanın sesiyle yakalanmaktan korkarak kaçma anları ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Kamera görüntülerini inceleyen polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
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