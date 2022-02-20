800 yıllık kilisedeki çanı çıkan ses kurtardı!

AA

Alınan bilgiye göre, ilçede bulunan 800 yıllık Meryem Ana Kiliseye giren şüpheliler, kuledeki tarihi çanı çalmak isterken çanın çalması üzerine kiliseden uzaklaştı.

AA'da yer alan habere göre, mahallede yaşayan vatandaşlar dini bir tören olmadığı halde duydukları çan sesinden şüphelenerek, durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

AVİZELERİ KIRDILAR, KABLOLARI ÇALDILAR

Olay yerine giden polis ekipleri ile Midyat Süryani Kadim Kiliseleri Vakıf Başkanı Yusuf Türker, kilisenin penceresindeki demir korkulukların kesilerek içeri girildiğini, elektrik tesisatına ait kabloların çalındığını, avizenin kırıldığını ve çanın çalınmak için yerinden söküldüğünü belirledi.

Zanlıların yakalanması için çalışma başlatan polis, güvenlik kamerası görüntülerini inceliyor.