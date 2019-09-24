Habertürk'ten Neşet Dişkaya'nın özel haberine göre, İzmir İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına yönelik başlattığı çalışmalar sonucu geçtiğimiz ağustos ayında düzenlediği operasyonda, aralarında mahrem imamlar ve muvazzaf askerlerin de bulunduğu 75 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin ifade bilgilerinde yola çıkan ekipler, 11 Aralık 2006 yılında İzmir'de belediye otobüsünde bulunan, önce Ege Ordu Komutanlığı'na sonra ise CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'a verilen ve Özkan'ın da dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı İlker Başbuğ'a teslim etmesi ile gündeme gelen 75 bin subay-astsubayın fişleme bilgilerinin bulunduğu flash bellek ile de ilgili detaylara ulaştı.

Düşürülen flash belleğin belediye şoförü tarafından önce Ege Ordu Komutanlığı'na verildiği tespit edildi. Alınan bir kopyasının ise o dönem gazeteci-yazar CHP İzmir Milletvekili olan Tuncay Özkan'a verildiği belirlendi.

DÜŞÜRÜLEN MAHREM İMAM AJAN DİYE UZAKLAŞTIRILMIŞ

Alınan ifadelerde, belediye otobüsünde bulunan flash belleği düşüren kişinin FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Gaziemir Astsubay Meslek Yüksekokulu mahrem imamı K.A. olduğu ileri sürüldü. Aynı zamanda FETÖ dershanesinde öğretmen olduğu belirtilen K.A.'nın flash belleği düşürdükten sonra FETÖ tarafından aralarına yerleştirilmiş bir ajan olarak suçlandığı, hem mahrem imamlık hem de dershanedeki görevinden uzaklaştırıldığı belirtildi. K.A. hakkında daha önce yürütülen başka bir FETÖ soruşturmasında işlem yapıldığı belirtildi.

FLASH BELLEĞİN HİKAYESİ

11 Aralık 2006’da İzmir’de, FETÖ’ye mensup olduğu düşünülen bir kişi belediye otobüsünde içinde binlerce subay ve astsubayı fişleyen bilgi ve belgelerin bulunduğu flash belleği düşürdü. Söz konusu flash bellek, bulan kişi tarafından önce Ege Ordu Komutanlığı'na daha sonra alınan kopyası CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan’a teslim edildi. Özkan ise dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı İlker Başbuğ’a verdi. Başbuğ ise içeriğin Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na ait olması nedeniyle belleği bu komutanlığa gönderdi. Flash belleğin hikâyesi, FETÖ’nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı’ndaki yapılanmasına ilişkin iddianamede de yer aldı. İddianamede Adil Öksüz’ün görüştüğü gizli bir tanık flash belleği doğrulamış ve bir arkadaşlarının düşürdüğünü ifade etmişti. Akın Öztürk’ün ise dosyayı kapattığı vurgulanmıştı.