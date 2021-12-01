73 yaşındaki Hatice teyzeye koca şiddeti!

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yaşayan Hatice Ekemen, eşi tarafından şiddet gördü. Akli dengesi tam yerinde olmadığı için yaptığı şikayetler geçerli olmayan Ekemen, her seferinde eşi Hikmet Ekemen ile beraber yaşadığı evine dönmek durumunda kaldı.
İHA'nın haberine göre, olayda mahalleliler devreye girdi. Yapılan girişimlerin ardından Hatice Ekemen, kadın sığınma evine götürüldü.
"YİNE AYNI ŞİDDETİ YAŞAMASINI İSTEMİYORUZ"
Korkunç olayda, 73 yaşındaki Hatice teyzenin yaşadıklarını gören Mehmet Baş ise o anları kayıt altına aldı. Baş açıklamasında, "Sabah Hatice ablamız dükkana geldi. Halini görünce ister istemez durumunu sordum. Bu durumdan şikayetçi olamadığını ve korktuğunu da biliyoruz zaten. Biz de gerekeni memur arkadaşlara ve 112'ye bildirdik. Geçen hafta Salı günü tekrar aynı olay oldu ve gözü şiş halde dükkanıma geldiğini gördüm. Yine eşinin dövdüğünü söyledi ama o an kaydedemedim. Yine ben polise haber verdim ve geldiler. Akli dengesi yarım olduğu için herhangi bir işlem tutulmadı diye biliyorum. Şikayetçi yok diye salındığından haberim var. Bu olay tekrarlandığından dolayı zannedersem bir kamu davası açılacak” şeklinde konuştu.
Mahalleli olarak Hatice teyzenin yaşadığı şiddet olayları artınca kendilerinin bir şeyler yapmak için harekete geçtiğini söyleyen Baş, “Geçmiş zamanlarda da böyle şiddet görme durumu vardı. Ağabeyi vardı Hatice ablanın. Ağabeyi göz kulak oluyordu ona. Çocukları göz kulak olmuyor. 2.5 - 3 sene kadar önce ağabeyi rahmetli olduktan sonra bu şiddet olayları arttı. Biz de mahalleli olarak imza topladık. Gerekenin yapılmasını istiyoruz, devlet sığınmasına alınmasını istiyoruz. Evine gönderildiği zaman yine aynı şiddeti yaşamasını istemiyoruz. Devletin bir şekilde kol kanat gereceğinden eminiz” dedi.
"KENDİMİ BİLDİM BİLELİ ŞİDDET GÖRÜYOR"
Mahalle sakinlerinden Özlem Özcan ise, uzun yıllardır Hatice teyzenin şiddet gördüğünün altını çizerek, “Yıllardır şiddet görüyor kocası tarafından. Ben 33 yaşındayım, kendimi bildim bileli şiddet görüyor. Bütün mahalleli de buna şahittir. Rehberlik yaptım, ‘Hatice Abla için ne yapabiliriz’ diye teker teker bütün mahalleliyi dolaştım. Çoğu insan imzaladı diye biliyorum. İnşallah devlet koruması altına alınır. İnşallah Hatice abla için yardımcı olabiliriz” ifadelerini kullandı.
DEMİR ÇUBUKLA DÖVÜLDÜ
Öte yandan H.E. adlı zanlının eşini demir çubukla dövdüğü iddia edildi. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz da, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Sosyal medyada şiddete maruz kaldığı için paylaşım yapılan yaşlı teyzemizden bilgimiz olmasına müteakip, bizzat benim talimatımla önce tedavisi yapılmış, ardından da kadın konuk evine yerleştirilmiş, şiddet uygulayan kişi ile ilgili de yasal işlem başlatılmıştır" ifadelerini kullandı.
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