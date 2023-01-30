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Baba gözaltında! 7 yaşındaki çocuğun cansız bedeni kömürlükte bulundu

Batman, tüyler ürperten şüpheli bir ölüme tanık oldu. Kentte 7 yaşındaki bir kız çocuğunun cansız bedeni kömürlükte bulundu. Olayla ilgili baba, otogarda İstanbul'a giden otobüste gözaltına alındı

Giriş: 30.01.2023 - 17:01 | Güncelleme: ABONE OL
7 yaşındaki çocuğun cansız bedeni kömürlükte bulundu! - Batman haberleri
AA

Batman'da kömürlükte 7 yaşındaki kız çocuğunun cansız bedeni bulundu.

AA'da yer alan habere göre, teyzesinin evine ait kömürlükte 2. sınıf öğrencisi A.A'yı hareketsiz gören akrabaları durumu yetkililere bildirdi.

Olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri, yaptıkları incelemede kız çocuğunun hayatını kaybettiğini belirledi.

BABA GÖZALTINA ALINDI

Çocuğun cansız bedeni, otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Polis ekipleri, olaya ilişkin çocuğun babası Ö.F.A'yı gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA'da yer alan habere göre de, baba Ö.F.A.'nın otogarda İstanbul’a hareket eden otobüste gözaltına alındığı öğrenildi.

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