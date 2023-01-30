Olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri, yaptıkları incelemede kız çocuğunun hayatını kaybettiğini belirledi.

DHA'da yer alan habere göre de, baba Ö.F.A.'nın otogarda İstanbul’a hareket eden otobüste gözaltına alındığı öğrenildi.

Çocuğun cansız bedeni, otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.