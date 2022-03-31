Son dakika: 7 il için sağanak uyarısı! Sıcaklıklar artmaya devam ediyor

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin doğu ve kuzeybatı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Çanakkale, İzmir, Manisa, Kütahya ve Eskişehir çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Gece ve sabah saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Marmara ile Güneydoğu Anadolu’nun güneyinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının iç ve kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kıyı Ege’de kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR: Rüzgarın Marmara ve Kıyı Ege’de güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

ANKARA °C, 20°C

Az bulutlu

İZMİR °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu. zamanla çok bulutlu gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 21°C

Az bulutlu

ZONGULDAK °C, 23°C

Az bulutlu

TRABZON °C, 16°C

Az bulutlu

ERZURUM °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 20°C

Az bulutlu