7 fenomen için gözaltı kararı!
İstanbul'da sosyal medyada yüksek takipçili hesaplarından çevrimiçi yasa dışı bahis sitelerinin reklamını yapan fenomenlere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda hakkında yakalama kararı bulunan 7 şüpheliden 4'ü gözaltına alınırken firari 4 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor
İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü sanal devriye ekipleri, Instagram ve X gibi sosyal medya hesaplarından yüksek takipçili fenomenlerin çevrimiçi yasa dışı bahis sitelerinin reklamını yaptığını tespit etti.
DHA'nın haberine göre çalışmaların devamında tespit edilen 7 şüphelinin yakalanması için bu sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Şüphelilerden Elanur Bulut, Salim Çato, Zeynep Buse Korkmaz ve Buse Şahin gözaltına alınırken firari durumdaki 4 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.