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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: 6 terörist etkisiz hale getirildi

        6 terörist etkisiz hale getirildi

        Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığındaki 6 terörist etkisizin hale getirildiği bildirildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.09.2023 - 11:45 Güncelleme: 04.09.2023 - 11:45
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        6 terörist etkisiz hale getirildi
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        Barış Pınarı bölgeside 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

        Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde devam eden operasyonlar hakkında X'ten açıklama yaptı.

        Açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğunu tespit ettiği 6 PKK/YPG’li teröristi hain emellerine ulaşamadan etkisiz hâle getirdi. Mücadelemiz kararlılıkla sürecek" denildi.

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