6 Şubat'ta 11 il için ilan edilen OHAL 9 Mayıs'ta kaldırılıyor

AK Partili Ali İhsan Yavuz CNNTürk'te sorularını yanıtladı. Seçim güvenliği ve oy kullanma işlemlerine ilişkin bilgi veren Yavuz, "Tek zarf çift pusula ilkesi var. Artık eskisi gibi her oy ayrı zarfa girecek değil. Yani o gün seçmen oy kullanmak için gittiklerinde kendisine 2 pusula verilecek. YSK yurt dışında oy kullanacaklara dair pusulayı bastı. Yurt içindeki farklı, hala basılmadı" dedi.

Yavuz pusulalara ilişkin şunları söyledi:

"Henüz daha illerde kullanılacak pusula basılmadı. Türkiye'nin her yerinde aynı pusula basılmıyor. Bazı yerlerde 24 parti var, bazı illerde bağımsız adaylar fazla. Bu farklar sebebiyle her ile ayrı pusula basılıyor. YSK bu pusulaları basacak ve gönderecek. Benim elimde örnek bir pusula var. Cumhurbaşkanı seçimi pusulası belli.

Toplam 36 parti seçime girme hakkı elde etmişti ama 24'ü seçime gireceğini söyledi. Ama bazı illerde bunun 17'ye kadar düşeceğini, bazı illerde daha fazla olacak. Millet İttifakı 16 ilde yok mesela. Tek ilden girecekleri listeden tek aday olacak."