Son dakika: 6 ayda 6 bin kilometre kuralına motosiklet de dahil edildi - İş-Yaşam Haberleri

Son dakika: 6 ayda 6 bin kilometre kuralına motosiklet de dahil edildi - İş-Yaşam Haberleri

REKLAM advertisement1

İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmeliğe göre ikinci el taşıt satışında uygulanan 6 ayda 6 bin kilometre kuralına motosiklet de dahil edildi.

İHA'nın haberine göre; karar 1 Temmuz 2024 tarihine kadar geçerli olacak. Ticaret Bakanlığı bu kararı uzatabilecek.

*Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.