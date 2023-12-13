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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Son dakika: 6 ayda 6 bin kilometre kuralına motosiklet de dahil edildi - İş-Yaşam Haberleri

        Son dakika haberi 6 ayda 6 bin kilometre kuralına motosiklet de dahil edildi

        İkinci el taşıt satışında uygulanan 6 ayda 6 bin kilometre kuralına motosikletin de dahil edilmesine ilişkin yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 04:47 Güncelleme: 13.12.2023 - 04:48
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        6 ayda 6 bin kilometre kuralına motosiklet de dahil edildi
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        İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

        Yönetmeliğe göre ikinci el taşıt satışında uygulanan 6 ayda 6 bin kilometre kuralına motosiklet de dahil edildi.

        İHA'nın haberine göre; karar 1 Temmuz 2024 tarihine kadar geçerli olacak. Ticaret Bakanlığı bu kararı uzatabilecek.

        *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

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