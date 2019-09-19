Başkentte karısıyla kavga eden baba çocuğunun yanında karısını sekiz yerinden bıçaklayarak öldürdü.

İHA'nın haberine göre, Ankara'nın Mamak ilçesi Küçükkayaş Mahallesi'nde ikamet eden N.G. (29) ve M.G. (28) çifti aralarında tartışarak 5 yaşındaki çocuklarıyla beraber semtlerinde bulunan bir metruk binaya girdi. Burada tartışmanın büyümesiyle öfkeli koca N.G., yanında bulundurduğu bıçakla eşi M.G.'yi 5 yaşındaki çocuklarının yanında 8 yerinden bıçakladı.

Korkunç olaya şahit olan çocuğun ağlama sesini duyan çevredeki vatandaşlar durumu polis ve 112 Hızır Acil ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınan N.G. ifadesi alınmak üzere özel araçla olay yerinden çıkartıldı. 5 yaşındaki çocuk uzmanlar eşliğinde karakola götürüldü. Cinayetin işlendiği yere gelen M.G.'nin ailesi ise sinir krizleri geçirdi.