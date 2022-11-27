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5 yaşındaki çocuğa işkence iddiası! Anne gözaltına alındı

Gaziantep'te annesi tarafından günlerce aç bırakılarak işkenceye maruz kaldığı iddia edilen 5 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı. Kan donduran olayda, anne ise gözaltına alındı

Giriş: 27.11.2022 - 14:06 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Gaziantep'te 5 yaşındaki çocuğa işkence iddiası! Anne gözaltında - Güncel haberler
5 yaşındaki çocuğa işkence iddiası! Anne gözaltında
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İHA

Gaziantep’te annesi tarafından günlerce aç bırakılarak işkenceye maruz kalan 5 yaşındaki çocuk yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor.

İHA'nın haberine göre olay, Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, köyde zeytin toplamak için birkaç gündür evde olmayan baba Cihan Y. eve geldiğinde çocuğunu işkenceye maruz kalmış halde buldu.

Baba durumu hemen 112 sağlık ekipleri ve polise bildirdi. Eve gelen ekipler, 5 yaşındaki çocuğu olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Uzun süre aç kaldığı anlaşılan çocuğun vücudunda ve yüzünde ağır darp izleri bulunuyor. Yoğun bakıma alınan çocuğun durumunun kötü olduğu öğrenilirken, olayın ardından polis ekipleri babasının ifadesi doğrultusunda çocuğun annesini gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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