AÇIKLANDI! 5 Ocak 2022 Koronavirüs tablosu açıklandı... Son dakika Vaka ve vefat sayısı kaç oldu? Güncel tablo

Sağlık Bakanlığı, 5 Ocak Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden dün paylaştı. Vaka sayıları 66.467 bin seviyelerini görürken, güncel tablo korkuttu. Vatandaşlar ise yeni kısıtlamaların gelip gelmeyeceğini merakla takip ediyor.

Bakan Koca ise resmi Twitter hesabından dün yaptığı açıklamada; "Omicron varyantıyla birlikte vaka sayılarındaki artışa rağmen hastaneye yatışlarda endişe verici bir yükselme söz konusu değil. Öte yandan, hastaneler riskin arttığı ortamlar; kendimiz kadar sağlık çalışanlarını da korumak zorundayız. HASTANEYE GİTTİĞİNİZDE lütfen dikkatli olun." dedi.

İşte 5 Ocak koronavirüs tablosu...

5 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI

Sağlık Bakanlığı, 5 Ocak Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu bugün yayınlandı.

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DÜNYADA KORONAVİRÜS SON DURUMU

Kanada'nın 15 milyonluk nüfusu ile en büyük eyaleti olan Ontario'da, Kovid-19 vakalarının rekor düzeyde artması üzerine önlemler sıkılaştırıldı.

İspanya'da son bir aydır Kovid-19 vakalarında tespit edilen yüksek artışlar devam ederek "salgının başından bu yana en yüksek seviye" tespit edildi.

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, virüs tespit edilenlerin sayısı 54 milyon 859 bin 57 olarak kayıtlara geçti.

Ülke genelinde Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı 825 bin 819'a çıktı.

İsrail'de Kovid-19 salgınında son bir günde 4 bin 197 yeni vaka tespit edildiği, bunun da eylül ayından bu yana görülen en yüksek vaka sayısı olduğu belirtildi.

İtalya'da son 24 saatte virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 111 artarak 137 bin 513’e ulaştı.

Dün İtalya'da 144 bin 243 ile salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kaydedilmişti.