31 MART 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye sandık başına gitti. 56 milyon 911 bin 967 seçmen 194 bin 390 sandıkta oy kullandı. 30'u büyükşehir, 81 il, 922 ilçe ve 386 beldede 8 bin 270 adayın yarıştığı seçimlerde, vatandaşlar 5 yıl görev yapacak bin 389 belediye başkanını belirledi. Yayın yasağının kalkmasıyla birlikte seçim sonuçları canlı ve anlık olarak HABERTURK.COM’DA.
Türkiye, bugün Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullandı. Oy verme işlemi, Tükiye'nin doğusundaki illerde saat 07.00'de başlayıp, saat 16.00'da sona erdi, batı illerinde ise saat 08.00’de başladı ve saat 17.00’de tamamlandı.
1 MİLYON 156 BİN KİŞİ İLK KEZ
Bu seçimlerde 18 yaşını dolduran 1 milyon 156 bin kişi ilk kez oy kullandı. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçen 53 bin 99 Suriyeli de sandık başına gitti.
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12 PARTİ VE BAĞIMSIZ ADAYLAR YARIŞTI
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde 12 partinin adayları ve bağımsız adaylar yarıştı. Seçimlere; Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti),Bağımsız Türkiye Partisi (BTP),Büyük Birlik Partisi (BBP),Cumhuriyet Halk Partisi (CHP),Demokrat Parti (DP),Demokratik Sol Parti (DSP),Halkların Demokratik Partisi (HDP),İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP),Saadet Partisi (SP),Türkiye Komünist Partisi (TKP) ve Vatan Partisi (VP) katıldı.
SONUÇLAR ANBEAN HABERTURK.COM’DA
Türkiye yerel seçim heyecanı yaşarken, seçim sonuçları anbean HABERTURK.COM’da. Seçimle ilgili tüm detaylar ve yasak kalkar kalkmaz anlık sonuçlar HABERTURK.COM'da ve sosyal medya hesaplarımızda. Bilgisayarınızdan, mobil cihazlarınızdan ve takip edebilirsiniz.
HABERTURK.COM'un seçim için özel hazırlanan sayfasında anlık sonuçlar, anlaşılır ve detaylı grafiklerle yer alacak. HT Stüdyo'nun canlı yayınlarında da seçimin öne çıkan detayları konuklarla konuşulacak.
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