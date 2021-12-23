Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: 3 yaşındaki Alperen'i katletmişti! Son karar

Alperen'i döverek katletmişti! Son karar!

Kayseri'de birlikte yaşadığı Emel Öner'in oğlu Alperen Ekinci'yi (3) döverek öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Harun Sezer'e (38) verilen ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası, Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'nce onandı

23.12.2021 - 11:54 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: 3 yaşındaki Alperen'i katletmişti! Son karar
Alperen'i döverek katletmişti! Son karar!
0:00 / 0:00
DHA

Kayseri'de, 15 Haziran 2020'de Pınarbaşı ilçesi, Güney Mahallesi, Güney Sokak'ta, Harun Sezer (38), 1.5 yıldır birlikte yaşadığı Emel Öner'in ilk evliliğinden olan oğlu Alperen Ekinci'yi (3) yumruk atıp tekmeleyerek öldürdü.

KÜÇÜK ÇOCUĞU MEZARLIĞA GÖMDÜ

DHA'da yer alan son dakika haberine göre 'Yaralama' gibi suçlardan da sabıkası bulunan Sezer, Ekinci'nin cansız bedenini eve 100 metre mesafedeki mezarlıkta toprağa gömdü. Emel Öner, cinayetten 1 hafta sonra yaşananları Harun Sezer'in akrabalarına anlattı.

KATİL ZANLISI YAKALANDI

Durumu öğrenen Sezer ise kaçtı. Sezer'in akrabalarının ihbarı üzerine Emel Öner, gözaltına alınıp çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Alperen'in cesedi ise gömüldüğü yerden çıkarılıp, otopsi yapıldıktan sonra defnedildi. Harun Sezer de 29 Haziran'da yakalanıp, tutuklandı.

HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Sanıklar hakkında 'çocuğu ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiyi kasten öldürme' ve 'öldürmeye yardım etme' suçlarından dava açıldı. Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde 28 Mayıs´ta görülen davanın 4'üncü duruşmasına sanıklar Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla tutuklu bulundukları cezaevlerinden katıldı. Alperen Ekinci'nin şikayetçi babası Serdal Ekinci ile avukatları ise salonda hazır bulundu. Davaya, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı da müdahil oldu.

"VİCDANSIZ BİR ANNE DEĞİLİM"

Suçsuz olduğunu söyleyen sanık Emel Öner, ağlayarak yaptığı savunmada, "O geceyi yaşayan benim. Kızım ve Alperen arasında kaldım. O gece dehşet gecesiydi. Öyle vicdansız bir anne değilim. Harun sürekli beni tehdit etti. Ben yandım, derdimi kimseye anlatamadım. Ben bir anneyim. Tek suçum; o gün ölmemek. Adaletinize güveniyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum" diye konuştu.

"BENİM EN UFAK BİR SUÇUM YOK"

Emel Öner'in yalan söylediğini iddia eden sanık Harun Sezer ise, "Mahallemiz sürekli insan hareketliliğin olduğu bir yer. 'Kimseye haber veremedim' derken yalan söylüyor. Mezarın yerini dahi gösteren Emel'dir. Benim sabıkalarımdan sürekli bahsediyorlar ama benim bu olayda en ufak bir suçum yok. Alperen için kendi çocuğumdan vazgeçtim. İyi niyetimin kurbanı oldum. Adaletinize güveniyorum" dedi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ ÖMÜR BOYU HAPİS

Mahkeme heyeti, sanık Harun Sezer'i, 'çocuğu ya da beden ve ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Sanık hakkında hiçbir indirim maddesi uygulamadı. Heyet, Emel Öner'in ise beraatine ve tahliyesine hükmetti.

KARARA İTİRAZ EDİLDİ

Öldürülen Alperen Ekinci'nin babası Serdal Ekinci'nin avukatı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı, her iki sanığa verilen karara itiraz için Bölge Adliye Mahkemesi'ne başvurdu. İtiraz dilekçesinde mahkemece verilen kararın usul ve yasaya aykırı olup, sanıkların suç işleme kastıyla gerçekleştirdikleri eylemleri nedeniyle cezalandırılmaları gerektiği belirtildi.

DOSYA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ'NE TAŞINDI

Sanık ve müşteki avukatları, yerel mahkemenin kararını Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi´ne taşıdı. Dosyanın geldiği 1'inci Ceza Dairesi, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası alan Harun Sezer ile beraat eden Emel Öner ile ilgili kararını açıkladı. Ceza Dairesi tarafından usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, delil ve işlemlerde herhangi bir eksikliğin olmadığı ve ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu belirtilerek, 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi´nin verdiği karar onandı. Oy birliği ile alınan kararın, Yargıtay temyiz yolunun açık olmak üzere verildiği belirtildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
10 yıl önce Rusya'dan getirildi! Kilosu 12 bin dolar
10 yıl önce Rusya'dan getirildi! Kilosu 12 bin dolar
Gittikleri kafede cehennemi yaşadılar!
Gittikleri kafede cehennemi yaşadılar!
Elon Musk'ı içine koyup havaya uçurdular!
Elon Musk'ı içine koyup havaya uçurdular!
Bu haber hepimizi ilgilendiriyor!
Bu haber hepimizi ilgilendiriyor! "Tsunami geliyor"
Çorum'da sahte içki dehşeti: 5 ölü
Çorum'da sahte içki dehşeti: 5 ölü
İzmir'de ölümlü kaza
İzmir'de ölümlü kaza
Kastamonu'da 9 ilçede okullar tatil edildi
Kastamonu'da 9 ilçede okullar tatil edildi
Mersin'de zirai don nöbeti başladı
Mersin'de zirai don nöbeti başladı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.