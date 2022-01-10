3 kişi gözaltında! Kahreden olay!

DHA

Kocaeli'nde, dün sabah saat 06.30 sıralarında, Körfez ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi´nde bulunan bir sitede kan donduran bir olay meydana geldi.

MİMARLIK SON SINIF ÖĞRENCİSİYDİ

DHA'daki son dakika haberine göre Kocaeli Üniversitesi Mimarlık Fakültesi son sınıf öğrencisi olan Sedefnur Çağlar (23), polis memuru olan arkadaşı A.B. ile birlikte polis memuru olan arkadaşları O.Ç.´nin evine gitti.

7'NCİ KATTAN DÜŞTÜ

İddiaya göre, 2 polis memuru ve 2 genç kız birlikte alkol aldı. Sedefnur Çağlar sabah saatlerinde 7´nci katta bulunan dairenin penceresinden aşağı düştü.

GÖRENLER 112'YE HABER VERDİ

Genç kızın düştüğünü görenlerin haber vermesi üzerine 112 Acil Sağlık ekibi geldi. Derince Eğitim Araştırma Hastanesi´ne kaldırılan Sedefnur Çağlar´ın vücudunda kırıklar bulunduğu belirlendi.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Ağır yaralanan genç kız yoğun bakımda tedavi altına alınırken, hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

2 POLİS VE KIZ ARKADAŞI GÖZALTINDA

Polis olay yerinde incelemede bulunurken, polis memurları A.B. ile O.Ç. ve kız arkadaşı gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.