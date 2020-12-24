En güncel Türkiye Koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanı Koca 23 Aralık korona tablosunu açıkladı. Son dakika koronavirüs tablosuna göre; Türkiye'de son 24 saatte 202 bin 209 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 650 kişinin testi pozitif çıktı, 259 kişi hayatını kaybetti. Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşılıyor. Peki Sağlık Bakanı Koca 24 Aralık korona tablosunu açıkladı mı? İşte en güncel koronavirüs tablosu...
24 ARALIK CORONA VİRÜSÜ TABLOSU AÇIKLANIYOR
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 24 Aralık Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu Sağlık Bakanı tarafından akşam saat 19.00'dan sonra açıklanması bekleniyor.
23 ARALIK CORONA VİRÜSÜ TABLOSU VAKA SAYISI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 23 Aralık Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu dün yayınlandı.
TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SON DURUM
Türkiye'de son 24 saatte 202 bin 209 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 650 kişinin testi pozitif çıktı, 259 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta sayısı 4 bin 901 oldu, 34 bin 492 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 1 milyon 901 bin 307'ye yükseldi.
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DÜNYADA KORONAVİRÜS SON DURUM
İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 153 artarak 54 bin 156 oldu.
Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 187 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 6 bin 261 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.
Lari, virüs kaynaklı toplam can kaybının 54 bin 156'ya vaka sayısının da 1 milyon 177 bin 4'e çıktığını aktardı.
Kovid-19'a yakalanan hastalardan 5 bin 419'unun durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 914 bin 194 olduğunu ifade etti.
83 milyon nüfusluk ülkede 7 milyon 201 bin 567 test uygulandığını belirten Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, ülke genelinde 205 ilçenin turuncu ve 243 ilçenin de sarı bölge olarak belirlendiğini sözlerine ekledi.
Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte hastanelerde 386 kişi hayatını kaybetti, 11 bin 795 yeni vaka tespit edildi.
Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 11 bin 795 artışla 2 milyon 490 bin 946'ya yükseldi.
Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte hastanelerde 386 ve son 4 günde yaşlı bakımevlerinde 421 kişi yaşamını yitirdi. Toplam can kaybı 61 bin 702'ye çıktı.
Hastanelerde 2 bin 728'i yoğun bakımda olmak üzere 24 bin 964 kişinin tedavisi sürüyor. İyileşenlerin sayısı ise 1594 artışla 186 bin 58'e ulaştı.
Ülkede Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı ise yüzde 4,4'e indi.
Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.
Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1196 Kovid-19 vakasıyla ülkedeki toplam vaka sayısı 464 bin 4'e çıktı.
Son 24 saatte virüs nedeniyle 27 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 9 bin 48'e yükseldi, iyileşenlerin sayısı da 429 bin 972 oldu.
BANGLADEŞ
Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1367 Kovid-19 vakasıyla toplam sayı 504 bin 868'e çıktı.
Son 24 saatte 30 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 7 bin 359'a yükseldi.
SİNGAPUR
Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 21 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.
Ülkede bugüne kadar 58 bin 482 vaka görülürken, virüs nedeniyle 29 kişi hayatını kaybetti, virüse yakalanan 58 bin 304 kişi iyileşti.
HONG KONG
Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde son 24 saatte 53 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 8 bin 354'e çıktı.
Son 24 saatte virüs nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti.
Kentte bugüne kadar virüsten yaşamını yitirenlerin sayısı 133’e ulaştı, 7 bin 112 kişi sağlığına kavuştu.
TAYLAND
Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 46 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı, can kaybı olmadı.
Vaka sayısı 5 bin 762'ye çıkan ülkede, virüse yakalanan 60 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 95 kişi iyileşti.
AVUSTRALYA
Avustralya yönetimi, Sydney’de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını engellemek amacıyla kısıtlamaları artırdığını duyurdu.
Bu kapsamda Sydney’de, Noel tatili boyunca evlerde en fazla 10 kişi bir araya gelebilecek.
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