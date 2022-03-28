22 yıl önce başladı! Dikkat çeken koleksiyon!

Son dakika haberler... Gümüşhane merkezindeki Bağlarbaşı Sanayi Sitesi'nde bulunan işyerinde lastik tamirciliği yapan Kemal Önel (41), tamir için dükkanına gelen araçların lastiklerine saplanan cisimlerle farklı bir koleksiyon hazırladı.
22 YILDIR CİSİMLERİ SAKLAYIP SERGİLİYOR
İHA'da yer alan habere göre sürücülerin araç kullanırken lastiklerine saplanan çivi, vida, kurşun, anahtarlık ve kemik gibi cisimleri 22 yıldan bu yana saklayan ve köpük üzerinde sergileyen Önel, koleksiyonunu büyütmek istiyor.
VATANDAŞLAR GELİP FOTOĞRAFINI ÇEKİYOR
2000 yılında kendi dükkanını açtığı günden bugüne kadar cisimleri sakladığını ve vatandaşların dükkanına gelerek koleksiyonunun fotoğrafını çektiğini söyleyen Önel, mesleği bırakana kadar bu cisimleri toplamaya devam edeceğini ifade etti.
"İŞYERİMİ AÇTIĞIMDA BAŞLADIM"
Araç lastiklerinden çıkan cisimlerle bir koleksiyon hazırladığını söyleyen Kemal Önel, “Bu işi 30 seneden beri yapıyorum. 2000 yılında burada kendi dükkanımı açtım. Genelde lastik tamiri işiyle uğraşıyorum fakat yolda kalanlar olursa mecburen oraya da gidiyorum. Ben bu koleksiyonu kendi işyerimi açtıktan sonra yapmaya başladım.
Araç lastiklerinden çıkarılan çivileri, vidaları ve farklı cisimleri genelde mıknatıs üzerine yığıyordum. Daha sonra sayıları çoğalmaya başladı. Daha sonra bir arkadaşım bana 'köpüğe saplarsan tutar' dedi. Bunun üzerine ben de gidip bir televizyon köpüğü aldım. O günden bugüne dizmeye başladık.
"KOLEKSİYONUMDA KEMİK DE VAR"
Erzurumlu bir abimiz vardı, Trabzon’dan geliyordu. Zigana Dağı Köstere deresi mevkiinde yolda kalmış. Beni aradılar gittim. aracının her iki ön tekerine de inşaat demiri saplanmış. Gittim çıkardım, getirdim ve koleksiyonuma koydum. 2000’den beri 40-50 kişi buranın fotoğrafını çekmiştir. Koleksiyonumda kemik bile var. Gittiğimiz yere kadar gideceğim, küçük parçaları da artık kavanoza koymayı düşünüyorum” dedi.
"İÇERİ GİRİNCE KOLEKSİYON İLGİ ÇEKİYOR"
Koleksiyonun çok ilgi çekici olduğunu söyleyen 26 yıllık kamyon şoförü Salih Zeki Alkan ise “Hemen hemen 15 yaşından beri sanayiye gider gelirim. Daha önceden de Kemal’le çok eski tanışıklığımız vardır. Buraya lastik yaptırmaya gelirdik, abisiyle de tanışırız yollarda çalışırken abisi de lastikçiydi. Bu mesleğin zorlukları var tabii meşakkatli işler ve dükkândan içeri girince ilgimizi çeken şey Kemal’in koleksiyonu oluyor.
Lastikleri patlatan şeylerin koleksiyonunu yapmış. Onları 22 senedir topluyormuş, duvarında sergiliyor. Bunlar bizim de ilgimizi çekiyor. Biz de devamlı bakıyoruz” diye konuştu.
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