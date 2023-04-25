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İstanbul'da yaşandı! 22 yaşındaki Buket, silahlı saldırı kurbanı

İstanbul’da 22 yaşındaki Buket Yorgancı öldürüldü. Olayı araştıran polis katil zanlısının Aydın A. olduğu belirledi. Araştırmada Aydın A.’nın 3 ay önce de bir cinayet suçundan arandığı tespit edildi. Adresi belirlenen zanlıya operasyon düzenlendi. Yakalanacağını anlayan katil zanlısı yaşamına son verdi

Giriş: 25.04.2023 - 17:38 | Güncelleme: ABONE OL
İstanbul'da 22 yaşındaki Buket, kaçak bir suçlu tarafından öldürüldü
22 yaşındaki Buket, silahlı saldırı kurbanı!
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Korkunç olay önceki gün Eyüpsultan Göktürk'te saat 14.30 sıralarında meydana geldi.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, polise gelen bir ihbar üzerine Cinayet Büro Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Başından yaralanan, 22 yaşındaki Buket Yorgancı adlı genç kız kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Buket Yorgancı’nın silahla başına ateş edilerek öldürüldüğü ortaya çıktı. Cinayet Ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Güvenlik kamera görüntüleri inceleyen polis, olay öncesi ve sonrasının tüm detaylarına ulaştı. Görüntülerde Buket Yorgancı, bir kişiyle rezidansa geliyor ve bir süre sonra gelen şüpheli koşarak olay yerinden kaçıyor.

BAŞKA OLAYDA ARANAN KATİL ÇIKTI

Yapılan incelemelerde katil zanlısının Aydın A. olduğu belirlendi. Aydın A.’nın kimlik bilgilerini inceleyen polis önemli detaylara ulaştı. Aydın A.'nın, 13 Ocak günü Gaziosmanpaşa’da öldürülen Tuncay Kurban cinayetiyle ilgili arandığı belirlendi.

YAKALANMAMAK İÇİN YAŞAMINA SON VERDİ

Olayın ardından katil zanlının kaldığı işyeri tespit edildi. Belirlenen adrese giden cinayet ekipleri, özel harekat görevlileriyle birlikte operasyon düzenledi. İçeride teslim olmayan katil zanlısı Aydın A. silahla kafasına ateş ederek yaşamına son verdi. Olay yerinden 1 adet ruhsatsız 9 mm tabanca ve 1 adet 9 mm kovan elde edildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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