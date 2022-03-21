Koronavirüs vaka sayıları geçtiğimiz ay 100 bini aşmasının ardından yeniden düşüşe geçti. Koronavirüs tablosu salgının başından beri her akşam hem "covid19.saglik.gov.tr" adresinden hem de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın resmi Twitter hesabı üzerinden paylaşılıyordu. Bakan Koca artık tabloyu paylaşmayacağını açıkladı, koronavirüs tablosu artık sadece "covid19.saglik.gov.tr" adresi üzerinden paylaşılacak. İşte en güncel koronavirüs tablosu...

21 MART 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANIYOR...

21 Mart Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu Sağlık Bakanlığı tarafından akşam saat 19.00'dan sonra açıklanması bekleniyor.

20 MART 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de son 24 saatte yapılan 262 bin 116 testte 13 bin 81 vaka tespit edildi. 85 kişi hayatını kaybederken, 14 bin 263 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SON DURUM

Sağlık Bakanlığı, 20 Mart 2022 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 262 bin 116 testte 13 bin 81 vaka tespit edildi. 85 kişi hayatını kaybederken, 14 bin 263 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 262 bin 116 testte 13 bin 81 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 85 kişi hayatını kaybederken, 14 bin 263 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. 18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 93,04, 2'nci doz ortalaması yüzde 85,27 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 57 milyon 753 bin 41, 2'nci dozda 52 milyon 927 bin 949 ve 3'üncü dozda 27 milyon 479 bin 35 olmak üzere toplam 146 milyon 446 bin 575 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.

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