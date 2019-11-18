ÖSYM başkanı Prof.Dr. Halis AYGÜN tarafından yapılan açıklamada "2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) 20-21 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecektir." denildi.

Üç oturum şeklinde gerçekleştirilen TYT oturumu ile başlayıp, AYT ve YDT oturumu ile son bulan YKS sınavları için heyecan başladı. Adaylar için start verildi. Milyonlarca öğrenci üniversite sınavları için hazırlanacak. İşte 2020 YKS sınav tarihleri...

2020 TYT, AYT ve YDT NE ZAMAN?